Wizz Air suspenda cursele spre nordul Italiei. Ce se intampla cu pasagerii care au rezervari

Zborurile din Romania catre cele doua aeroporturi vor fi suspendate pana in data de 3 aprilie.Wizz Air anunta ca persoanele care au bilete pentru zborurile Bucuresti - Bergamo, Bucuresti - Treviso, Cluj - Bergamo, Cluj - Treviso, Timisoara - Bergamo, Timisoara - Treviso, Suceava - Bergamo, Iasi - Treviso, Iasi - Bergamo si Craiova - Bergamo pana pe data de 3 aprilie nu vor putea calatori."Pasagerii cu rezervari afectate de aceasta modificare vor fi informati si vor fi reprogramati automat pe o ruta alternativa cat mai curand posibil. Clientii care au rezervat direct pe wizzair.com sau in aplicatia pentru mobil a companiei aeriene vor primi o notificare prin e-mail, in care li se ofera reprogramarea gratuita, rambursarea completa a banilor sau rambursarea a 120% din tarifului initial sub forma de credit de companie, anunta Wizz Air intr-un comunicat de presa.