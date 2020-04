Wizz Air suspenda mai multe rute in urmatoarele doua saptamani

Ziare.

Totodata, ca urmare a restrictiilor din Romania, dar si din Europa, rutele catre Belgia, Austria, Spania, Franta si Germania raman suspendate pana pe 30 aprilie inclusiv, arata un comunicat emis duminica de companie."Pasagerii cu rezervari afectate de suspendarea zborurilor vor fi informati automat prin e-mail daca au rezervat direct pe wizzair.com sau prin aplicatia pentru mobil. Clientii vor primi automat in contul de client WIZZ 120% din valoarea achitata pentru calatorie, suma care poate fi folosita in urmatoarele 24 de luni pentru achizitia de produse si servicii Wizz Air. Pasagerii pot alege rambursarea banilor - care va dura mai mult - si vor fi informati despre pasii necesari pentru un transfer bancar sau transferul catre un card bancar printr-un e-mail separat. In acest caz, clientii vor putea primi doar 100% din suma achitata initial", arata comunicatul companiei.Pasagerii care si-au facut rezervarile prin intermediul agentiilor de turism - inclusiv agentiile de turism online - trebuie sa ia legatura cu agentia de unde si-au cumparat biletele."Wizz Air isi cere scuze pentru inconvenientele pe care le pot produce aceste restrictii de calatorie clientilor si ii asigura ca siguranta si binele pasagerilor si ale echipajului raman principalele prioritati ale companiei", precizeaza compania.Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, opereaza peste 700 de rute de la 25 de baze, ce asigura conexiunea intre 155 de destinatii din 45 de tari. 40 de milioane de pasageri au calatorit cu Wizz Air in 2019. WIZZ opereaza o flota de 121 de aeronave Airbus