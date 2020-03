Wizz Air suspenda toate zborurile spre si dinspre Polonia

LIVE

"Restrictiile de calatorie reprezinta o masura pentru a reduce raspandirea pandemiei de COVID-19. Incepand cu ora 00:00 locala, pe 15 martie 2020, niciunui cetatean strain nu i se va mai permite sa intre in Polonia, iar cetatenii polonezi care sosesc de peste hotare vor fi plasati in carantina.Pasagerii cu rezervari afectate de suspendarea zborurilor vor fi informati automat prin e-mail daca au rezervat direct pe wizzair.com sau prin aplicatia pentru mobil.Clientii vor primi automat in contul de client WIZZ 120% din valoarea achitata pentru calatorie, suma care poate fi folosita in urmatoarele 24 de luni pentru achizitia de produse si servicii Wizz Air", se arata intr-un comunicat de presa remisCompania precizeaza ca pasagerii pot alege si rambursarea banilor, proces "care va dura mai mult" si care presupune restituirea doar a sumei achitate initial, urmand sa fie informati despre pasii necesari pentru un transfer bancar sau transferul catre un card bancar printr-un e-mail separat."Pasagerii care si-au facut rezervarile prin intermediul agentiilor de turism - inclusiv agentiile de turism online - trebuie sa ia legatura cu agentia de unde si-au cumparat biletele", se mai mentioneaza in comunicat.C.S.