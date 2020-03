Zborurile intre Romania si Italia au fost suspendate. Restrictii si la granita terestra pentru cei care vin din patru tari

*****

In cadrul unei conferinte de presa sustinuta de ministrul de Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Victor Costache, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si secretarul de stat Raed Arafat, au fost anuntate mai multe decizii importante:- S-a decis suspendarea zborurilor din Italia catre Romania si din Romania catre Italia din data de 9 martie 2020, ora 12:00 - ora Romaniei pana in 23 martie 2020, ora 12:00, pentru toti operatorii aerieni, pe toate aeroporturile din tara- Operatorii aerieni au obligatia sa comunice romanilor care se vor imbarca din Italia, China, Iran, Coreea de Sud catre Romania cu escala faptul ca vor intra in carantina pe teritoriul Romaniei si isi vor asuma aceasta responsabilitate prin completarea unei declaratii pe proprie raspundere la imbarcarea in aeronava- Operatorii aerieni au obligatia de a nu permite imbarcarea cetatenilor straini care vin din Italia, China, Iran, Coreea de Sud catre Romania cu escala- Informarea cetatenilor romani care sosesc din Italia, Coreea de Sud, China, Iran, prin punctele de frontiera terestre de faptul ca sunt obligati sa intre in carantina pe raza judetului de granita sau izolare la domiciliu. Acestia isi vor asuma responsabilitatea prin completarea unei declaratii pe proprie raspundere. De asemenea, se va comunica acestora faptul ca refuzul sau declararea falsa a rutei de deplasare constituie infractiune de fals in declaratii si este pedepsita cf art 326 CP, instituindu-se si masura obligatorie a carantinei- Se permite accesul in Romania al cetatenilor straini care vin din Italia, China, Coreea de Sud, Iran prin toate punctele de frontiera, indiferent de mijlocul de transport, sub masura obligatorie a carantinei- Sunt exceptate transporturile de marfa de minimum 3,5 tone de la restrictiile impuse privind interzicerea accesului pe teritoriul Romaniei- Se aplica prevederile de mai sus, adaptate dupa caz, si pentru transportul maritim si fluvial- In afara suspendarii zborurilor, toate celelalte masuri se aplica pana la 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii perioadei.- Luni, la ora 16:00, este convocat Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, intr-o noua sedinta, pentru a evalua la zi situatia la nivel national si international, in care vor fi luate si alte decizii- In sedinta de maine a comitetului se va analiza daca vor fi sau nu inchise scolile- Cum vor fi verificate persoanele care dau declaratii pe proprie raspundere? Vela: Pe calea aeriana e foarte simplu, ca apare in baza de date tot traseul zborului. Pe calea terestra, situatia este mai complicata si fac apel la responsabilitatea compatriotilor nostri, pentru ca ei sunt responsabili de sanatatea familiilor si a celor din comunitatea in care ei se intorc. Vom intensifica controalele, vor fi verificari ample si adevarul se afla - vrand, nevrand va avea destinatia din Romania si vom avea verificari in cascada prin Politie - de la evidenta populatiei, pana la ordine publica si politia de proximitate - daca cetateanul respectiv a spus adevarul. Sunt cazuri in care au fost amendati cetateni care au indus in eroare si amenda este varianta usoara. Atunci cand pui in pericol sanatatea publica, lucrurile sunt mai grave din punct de vedere penal. Nu poti sa faci asemenea gesturi punand in pericol sanatatea compatriotilor tai.- Unde se intra in carantina in judetele de granita? Exista locuri suficiente? Raed Arafat: In acest moment, judetele respective au locuri, poate vor fi insuficiente si am discutat astazi suplimentarea lor, inclusiv prin inchiriere. Vela: Facem apel la cetateni sa nu puna presiune pe punctele de trecere a frontierei. Sa stie ca intra in carantina, daca vin din zonele respective.- Vela: am decis, la sugestia premierului, sa extindem anchetele epidemiologice de la contactii primari (cum faceam pana acum) la un al doilea cerc de posibili contacti, astfel incat sa prevenim extinderea coronavirusului la nivelul comunitatilor locale- Bode: zborurile sunt suspendate doar pentru 14 zile pentru ca atat permite Regulamentul 1008/2008 al PE si Consiliului pentru operarea serviciilor aeriene.- Ce se intampla cu cei care intra cu microbuzele pe cale terestra - Bode: Luni vom lua in discutie si transportul cu masinile personale, microbuzul, autocarul si trenul si vom incerca sa eliminam orice risc si pentru aceste moduri de transport.- Pentru zborurile anulate vor primi banii inapoi calatorii? Bode: Potrivit reglementarilor internationale, daca se anuleaza un zbor cu mai putin de sapte zile inainte, compania aeriana are obligatia sa restituie banii pentu bileteDeclaratiile vin dupa ce premierul interimar Ludovic Orban a convocat, duminica seara, o reuniune de lucru la Palatul Victoria pe tema noului coronavirus. Alaturi de seful Executivului, la sedinta de lucru au participat ministrii interimari Monica Anisie (Educatie), Victor Costache (Sanatate) si Marcel Vela (MAI). Pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate, pana duminica, 15 persoane in cazul carora a fost confirmata infectia cu COVID-19, dintre care cinci au fost declarate vindecate si au fost externate, potrivit unei informari transmise anterior de Grupul de Comunicare Strategica.Totodata, incepand de duminica, sunt interzise manifestarile publice sau private, in spatii deschise sau inchise, cu un numar de participanti mai mare de 1.000 de persoane. Aceasta masura este obligatorie, la nivel national, pentru toti agentii publici si privati si nu este supusa negocierii, exceptiilor, neputand fi amanata.