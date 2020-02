Zece noi cazuri de coronavirus in Iran

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii de la Teheran Kianush Jahanpur a declarat, sambata la o televiziune de stat, ca 10 noi cazuri de infectare au fost confirmate.Astfel bilantul total ajunge la 28 de cazuri.Peste 77.000 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus la nivel global. Pana in prezent, numarul total al deceselor este 2.361.Cel mai mare numar de imbolnaviri noi ramane in China continentala, insa Coreea de Sud anunta o crestere semnificativa a numarului de persoane infectate, scrie AP.China a raportat 397 de noi cazuri de imbolnavire, vineri, in continuare in scadere fata de zilele anterioare. Majoritatea acestora sunt in provincia Hubei, focarul epidemiei. Autoritatile chineze au anuntat ca 109 persoane au murit, vineri, din cauza virusului.Italia se confrunta si ea cu un numar de imbolnaviri in crestere si inregistreaza doua decese