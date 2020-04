Zece pacienti si opt angajati ai Spitalul Pascani au fost confirmati cu COVID-19

LIVE

Purtatorul de cuvant al DSP Iasi, Marius Voicescu, a declarat ca prin ancheta epidemiologica se are in vedere stabilirea tuturor contactilor directi, izolarea la domiciliu a acestora si testarea pentru COVID-19."In urma testarilor efectuate, pana in momentul de fata au fost depistati opt angajati ai unitatii medicale cu noul coronavirus, ultimul fiind confirmat la inceputul acestei saptamani, pe data de 20 aprilie. Ancheta s-a derulat in paralel la Spitalul Municipal Pascani, la Centrul de Primiri Urgente din cadrul spitalului si la personalul medico-sanitar care folosea un microbuz in regim special pentru transportul acestora de la Iasi la unitatea medicala din Pascani.Ancheta epidemiologica a evidentiat faptul ca au fost cadre medicale depistate pozitiv cu noul coronavirus care au folosit acest mijloc de transport. Prin urmare, pentru 27 de contacti directi din unitatea medicala dar si din randul celor care au facut naveta cu microbuzul spitalului, s-a impus masura de autoizolare la domiciliu impreuna cu membrii de familie ai acestora", a declarat Marius Voicescu.Reprezentantul DSP Iasi a declarat, totodata, ca o alta ancheta epidemiologica a fost declansata si la Sectia de Ingrijiri Paliative din cadrul Spitalului Municipal Pascani, unde au fost testati toti pacientii internati."Din cele 48 de teste efectuate, 10 au avut rezultat pozitiv. Pacientii confirmati vor fi transferati la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. In momentul de fata internarile in Sectia de Ingrijiri Paliative sunt sistate. De asemenea, continua testarea in randul personalului medical. Ancheta este in desfasurare, iar ulterior vom oferi alte date preliminare", a precizat reprezentantul DSP Iasi.