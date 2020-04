Spitalul de Urgenta Tg. Mures: 51 de angajati in izolare, dupa un caz confirmat cu Covid-19

LIVE

"Urmare a confirmarii pozitive COVID-19 a unui cadru medical din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, incepand din data de 04.04.2020, 51 de persoane din randul personalului medico-sanitar si auxiliar au intrat in autoizolare la domiciliu, pentru siguranta tuturor", a transmis, duminica, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures.Sursa citata a precizat ca, potrivit Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), actualizata in data de 03.04.2020, contactii asimptomatici ai cazurilor confirmate, inclusiv personal medico-sanitar, nu fac obiectul testarii.In acest caz, se recomanda auto-izolare la domiciliu 14 zile de la ultimul contact, acestia testandu-se la aparitia simptomatologiei, in decurs de 14 zile de la ultimul contact.In acest moment, atat personalul intrat in autoizolare, cat si cadrul medical pozitiv COVID-19, sunt in stare buna.In judetul Mures sunt confirmate 57 de cazuri de coronavirus.Citeste si 251 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Bilantul in Romania a ajuns la 3.864