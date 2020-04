Zeci de cadre medicale din Targoviste au iesit in strada sa se inchine la moastele Sfantului Nifon. Managerul spitalului, amendat

Procesiunea

Procesiunea - Care este situatia in Dambovita

Centrul Judetean de Comunicare si Informare Publica al judetului Dambovita anunta, miercuri, ca decizia a fost luata dupa aparitia in spatiul public a mai multor informatii si fotografii."Ca urmare a aparitiei in spatiul public referitoare la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, DSP Dambovita s-a autosesizat si a sanctionat managerul unitatii sanitare cu o amenda in valoare de 20.000 lei, conform prevederilor HG 857/2011, pentru neaplicarea de catre conducerea spitalului mentionat a masurilor antiepidemice de prevenire si raspandire a infectiilor.", precizeaza Centrul Judetean de Comunicare si Informare Publica.Arhiepiscopia Targovistei a organizat, marti, in municipiu o procesiune cu moastele Sfantului Nifon, "pentru incetarea pandemiei" de coronavirus. Procesiunea a trecut prin fata spitalelor si bisericilor. Credinciosii au fost indemnati sa urmareasca de la balcon, ceea ce s-a si intamplat.In fata Spitalului Judetean Targoviste, insa, pe strada au iesit mai multi angajati, cei mai multi echipati cu masti, halate si papuci de interior, iar imaginile au aparut pe retele de socializare. Inclusiv managerul spitalului era alaturi de angajatii care s-au inchinat la trecerea moastelor.Mai multe fotogarfii de la acest eveniment, pe site-ul Arhiepiscopiei. Centrul Judetean de Comunicare si Informare Publica mai anunta ca, de la debutul pandemiei, au fost aplicate 4.339 de sanctiuni contraventionale pentru incalcarea ordonantelor militare, in valoare de 7,1 milioane de lei.In Dambovita se afla in izolare la domiciliu 290 de persoane si in carantina - 532 persoane. Din numarul total de persoane confirmate cu COVID-19 in judet, 12 au fost declarate vindecate.Conform Centrului Judetean de Comunicare si Informare Publica al judetului Dambovita, DSP are in desfasurare o ancheta epidemiologica la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice Racari, unde miercuri s-au prelevat probe de la 79 de persoane, dintre care 52 sunt beneficiari ai centrului si 27 personal angajat.