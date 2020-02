Zeci de elevi romani, intorsi urgent din Italia. Un deputat PNL spunea ca intra in carantina, Orban il contrazice - UPDATE

UPDATE 17:52

Deputatul PNL de Alba Florin Roman a fost cel care a anunta ca, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul 24:00, a fost alertat personal de catre presedintele Consiliului Judetean Alba si de parinti, solicitandu-i-se ajutorul pentru intoarcerea de urgenta a copiilor acasa. El a povestit ca a sunat mai multi ministri si responsabili din Guvern pentru acest caz si ca elevii vor fi plasati in carantina pentru 14 zile dupa ce vor ajunge in Romania."Am luat legatura urgent cu ministrii de Externe si Educatie, cu secretarul de stat de la ministerul Sanatatii, cu Inspectorul general Cornel Sandu si s-a decis, peste vointa firmei organizatoare a excursiei, astazi dimineata la ora 6, intoarcerea copiilor in Romania, de urgenta; ministrul Monica Anisie a facilitat asteptarea copiilor din Alba la frontiera , pentru prima evaluare, iar in aceasta seara vor ajunge acasa la Alba Iulia.Deocamdata nu este niciun motiv serios de panica, intrucat starea elevilor este buna si nu au aparut simptome medicale febrile. Intrucat regiunea Veneto este introdusa de sambata noaptea in 'lista scurta', copiii urmeaza sa fie introdusi in carantina timp de 14 zile, urmand sa fie evaluati la intrarea si iesirea din carantina. Ii asigur pe parinti si pe cetateni ca deocamdata nu sunt motive de panica si ca autoritatile medicale sunt pregatite sa respecte toate procedurile. Doamne ajuta!", a declarat Florin Roman.- El a fost insa contrazis, la scurt timp, de premierul Ludovic Orban , care a spus ca elevii vor sta izolati la domiciliu, nu in centrele de carantina."Recomandarea va fi sa stea izolati acasa, nu vor intra in carantina pentru ca acel autocar nu vine din zona respectiva. E vorba de 50 de copii, chiar am discutat cu ministrul Sanatatii pe tema aceasta si avand in vedere ca nu vin din zona de focar nu se va lua decizia de a fi tinuti in carantina 14 zile, ci practic va exista solicitarea catre fiecare familie sa stea copilul cel putin o saptamana acasa", a declarat Orban, duminica, la Digi 24.El a mai spus ca trebuie evitata pe cat posibil o deplasare dintr-o zona unde exista focar de coronavirus."Orice persoana care vine dintr-o zona unde exista un focar depistat, noi am instituit conditii de carantina, nu numai in Bucuresti, ci si in mai multe centre. Aici nu vom evita sa luam aceste masuri de a tine in carantina 14 zile persoanele care vin din focare. Sigur ca trebuie evitat pe cat este posibil o deplasare dintr-o astfel de zona in tara, decat daca sunt intr-adevar situatii care reclama deplasarea, adica situatii cu totul si cu totul speciale. In rest suntem cu procedurile de achizitie in derulare astfel incat sa achizitionam cat mai rapid, la inceputul saptamanii viitoare, materiale, echipamente, substante, medicamente necesare pentru astfel de situatii", a mai spus Orban.