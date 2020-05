Zeci de jurnalisti au murit din cauza noului coronavirus

LIVE

Inainte de Ziua mondiala a libertatii presei care este sarbatorita duminica, aceasta organizatie neguvernamentala avertizeaza ca numerosi jurnalisti se pun in pericol pentru a transmite informatii despre criza COVID-19, unii dintre ei imbolnavindu-se, scrie AFP.Intr-un comunicat, ONG-ul cu sediul la Geneva care militeaza pentru protejarea jurnalistilor a spus ca a recenzat de la 1 martie "decesul ca urmare a coronavirusului a 55 de jurnalisti din 23 de tari". "Cauza profesionala a unora dintre decese nu este mereu stabilita", precizeaza asociatia."Jurnalistii se confrunta cu riscuri semnificative in aceasta criza, caci ei trebuie sa continue sa informeze, mergand in spitale, intervievand medici, infirmiere, lideri politici, specialisti, cercetatori, pacienti", a subliniat aceasta."In diverse tari, masurile de protectie necesare (distantare, purtarea mastii, masuri de igiena, carantina) nu au fost aplicate, mai ales la inceputul epidemiei", continua ONG-ul., potrivit bilantului organizatiei.Lupta contra pandemiei, care a ucis 230.000 de persoane din 3,2 milioane de cazuri de infectare in lume, "este folosita ca pretext de unele guverne pentru a reprima libertatea de exprimare, de manifestare", denunta secretarul general al PEC Blaise Lempen, care solicita ca "toate statele sa respecte dreptul la informare al cetatenilor si dreptul lor la sanatate"."Cenzura, inchiderea site-urilor, inchisoare arbitrara pentru jurnalisti, atacuri fizice si verbale, legislatie de exceptie care reduce libertatea presei, sunt incalcari constatate in ultimele saptamani", potrivit ONG-ului, in momentul in care "informatia publica este in special importanta in timpul acestei crize sanitare". "Transparenta este primordiala si poate salva vieti in caz de criza sanitara", a subliniat PEC.