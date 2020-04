Zeci de mii de cadre medicale ameninta cu demisia, revoltate de "bonusul" de 500 de euro: Vrem echipamente si pensie de urmas pentru copiii nostri toata viata

Iata scrisoarea medicilor

," se arata in scrisoarea semnata de doctorul Bogdan Tanase, presedinte Alianta MedicilorPotrivit Mediafax, scrisoarea este semnata de Bogdan Tanase si Letitia Coriu - Alianta Medicilor, Florin Chirculescu - Solidaritatea Sanitara, Iulian Pope - Sanitas, Ilie George - Promedica, Laura Zarafin - medic ATI spitalul Colentina. Acestia reprezinta oragnismele din care fac parte zeci de mii de cadre medicale.Un proiect legislativ care prevede ca urmasii cadrelor medicale "care au murit la datorie" in tratarea pacientilor cu COVID-19 sa beneficieze de sprijin material din partea statului, a fost initiat la inceputul acestei saptamani de senatorul PSD Florin Ortan."Daca nu ni se vor da asigurari si o lege clara, potrivit careia copiii nostri (indiferent de varsta acestora, aflati la studii sau inca sugari) vor avea asigurata toata viata pensie de urmas in caz de deces (din cauza COVID-19), ne rezervam dreptul de a demisiona. Suntem foarte multi in situatia sot-sotie care lucreaza in domeniul sanatatii (medic - medic; asistent - asistent; medic - asistent; asistent - infirmiera si toate celelalte relatii posibile).Nu avem nevoie de bani in plus ca sa muncim si sa ne facem datoria!Este revoltator! Avem nevoie de echipamente de protectie, de circuite corecte, de camere de decontaminare la iesirea din zona rosie si, mai ales, avem dreptul sa ne stim copiii la adapost, in caz de imbolnavire.Echipament corespunzator de protectie inseamna:1) Pentru ATI si specialitati chirurgicale: masca ffp2/ffp3, viziere, boneta, PPE, cizme de cauciuc, doua perechi de manusi chirurgicale;2) Pentru restul personalului din specialitatile medicale: masti ffp2/ ffp3, viziera, boneta, halat chirurgical impermeabil, doua perechi de manusi si botosi lungi.Subliniem ca toti cei care lucram in spitale , de la portar, brancardier si pana la medicii cei mai expusi - ATI-isti, ORL-isti, infectionisti, chirurgi - ne dorim sa muncim in conditii de deplina siguranta pentru ca, odata infectati, reprezentam un pericol pentru pacientii nostri, colegi si pentru toti cei cu care venim in contact.Pericolul de a ne transforma in vectori este mare si un singur infectat in spital ne poate infecta pe toti, iar cei infectati nu pot folosi nimanui, nici macar celor pe care ar trebui sa ii trateze.Ne intrebam: rezolva cei 500 de euro promisi problemele personalului medical? Evident, nu. Ei se adreseaza unei presupuse nevoi financiare care nu exista. Toti am cerut echipamente de protectie, teste, circuite, protocoale si nu am primit decat foarte putin. Si le cerem nu pentru ca ne e teama pentru noi, ci pentru ca odata infectati suntem un pericol, o bomba cu ceas pentru pacienti, pentru colegi si, nu in ultimul rand, pentru familiile noastre. Asta vrem: siguranta pentru toata lumea!Nu este admisibil sa avem protocoale pentru cei decedati si nicio asigurare pentru urmasii personalului din sanatate ce poate fi afectat de pandemie.Nu suntem datori numai fata de pacienti, ci si fata de urmasii nostri.Gasiti solutii viabile pentru ca toti cei ce lucram in domeniul sanitar sa o putem face protejati, in conditii de siguranta si, daca se poate, sustineti-ne cu tot ce puteti ca sa ne putem trata pacientii si sa fim sanatosi!In cazul in care se va ajunge la primirea celor 500 de euro, fara posibilitate de refuz, donarea lor catre o cauza pe care o sustinem este de dorit, in contextul in care nu acesta este sprijinul pe care il solicitam!Dr. Bogdan Tanase, presedinte Alianta Medicilor."