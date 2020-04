Zeci de mii de politisti si jandarmi cu elicoptere, caini si cai vor avea grija sa nu incalcam restrictiile de deplasare, de 1 Mai

Ziare.

com

Monica Dajbog a precizat ca anunta cum va interveni MAI in aceste zile tocmai din cauza ca in spatiul public s-a vorbit, in mod repetat, in aceasta perioada, despre posibilitatea ca restrictiile impuse prin ordonantele militare sa fie incalcate, de 1 Mai.In context, Dajbog a precizat:"Dorim sa va asiguram ca la nivelul MAI au fost luate toate masurile pentru ca, in intreaga tara, sa exista o prezenta suplimentara a efectivelor de ordine publica.Mai ales in zonele si pe traseele care sunt, in mod traditional, aglomerate cu ocazia datelor de 1 si 2 Mai. Circa 36.000 de politisti, jandarmi, pompieri, dar si politisti locali si militari vor fi gata sa anctioneze zilnic.Una dintre principalele misiuni va fi descurajarea celor care vor incerca sa se deplaseze cu alte motive decat cele stabilite prin ordonantele militare, riscand sa raspandeasca noul cronavirus.In toata tara vor fi organizate puncte fixe de control, dar vor exista si echipe mobile de jandarmi si politisti. Peste 150 de echipaje formate din 4 sau mai multi lucratori vor fi gata sa intervina pentru cazurile grave. Vor fi echipaje ale jandarmeriei canine si ale jandarmeriei calare.Se vor avea in atentie spatiile si traseele in care, in perioade de normalitate, se fac picnicuri sau petreceri. Echipajele de la sol vor beneficia de sprijin aerian. Se va verifica, prin patrulare, respectarea interdictiilor si in zonele de izolare si carantina. Pentru gestionarea situatiilor de urgenta sunt pregatiti circa 5.700 de pompieri cu mijloace auto pentru misiuni diverse, de la stingerea incediilor, pana la descarcerare.Pentru pacientii care au nevoie urgenta de transport pentru asistenta medicala, vom avea pregatite avionul Cesna si elicoptere. In plus, peste 4.500 de politisti de fornitera vor asigura buna desfasurare a activitatilor din zonele de granita", a precizat Monica Dajbog.G.K.