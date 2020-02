Zeci de oameni au murit in ultimele ore din cauza coronavirusului. Bilantul a ajuns la 490 in China

OMS recomanda masuri de prevenire a raspandirii virusului din China

In actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia Hubei (centru), epicentrul noii epidemii, a raportat, de asemenea, o crestere accentuata a numarului de persoane infectate, cu 3.156 de noi cazuri confirmate, relateaza AFP, citata de Agerpres.Numarul purtatorilor de noul coronavirus depaseste de acum 23.500 in China continentala in ansamblu, avand in vedere elemente comunicate anterior de guvernul central.In afara Chinei, pana acum au murit doua persoane, in Filipine si Hong Kong Directoarea pentru pregatirea pentru infectii la nivel global din cadrul organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Sylvie Briand, a facut marti recomandari pentru prevenirea raspandirii virusului din China, noteaza News.ro, citand Reuters.Briand a spus ca persoanele infectate cu coronavirus trebuie sa poarte masti, dat ca in cazul celorlalti oameni, fara semne de boala, "mastile nu ii vor proteja in mod obligatoriu in proportie de 100%".Spalarea frecventa pe maini si alte masuri de igiena sunt necesare, pentru ca virusul se raspandeste prin contact direct si poate ramane si pe suprafete, a spus Briand.Aceasta a respins studii medicale anterioare potrivit carora unii oameni ar transmite boala fara sa aiba simptome, afirmand ca acestia avea de fapt "simptome minore", care nu au fost detectate.Epidemia, care a inceput in orasul chinez Wuhan si s-a extins ulterior in China si in alte 23 de tari, nu este o pandemie, ci o epidemie cu "focare multiple", a mai spus Briand.Pana in prezent, 19 tari au notificat oficial agentia ONU ca au luat masuri sau restrictii in legatura cu epidemia, iar OMS a solicitat clarificari.Zeci de companii aeriene si-au suspendat cursele catre China.OMS, care a declarat saptamana trecuta stare de urgenta medicala la nivel mondial, a cerut tarilor sa nu impune restrictii nenecesare comertului sau calatoriilor in China.