Zeci de oameni s-au urcat pe un hotel, in Craiova, suparati ca nu pot iesi din carantina. Reactia lui Tataru

"Astazi, pana in ora 12 trebuia sa fim plecati acasa toti. DSP ne pune sa sunam la Politie, Politia la DSP. Nici unii nu-si asuma raspunderea", a spus unul dintre cei aproape 40 de protestatari."Ne-au sechestrat!", a spus un alt barbat.In replica, reprezentantii DSP Dolj, au declarat ca se lucreaza la documentele de scoatere din carantina si ca toate persoanele vor pleca astazi acasa."Nu stiu de ce sunt nemultumiti. Stiu ca un numar de persoane care se aflau in carantina in acel hotel trebuie sa iasa astazi din carantina. Am luat legatura cu colegele mele de la Serviciul epidemiologie care mi-au spus ca au intocmit avizele epidemiologice si ca, in momentul asta sunt transmise catre hotel pentru le primi cei care trebuie sa plece. (...) S-a aplicat procedura care este afisata pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Toti care pleaca astazi sunt asimptomatici si, conform procedurii, nu se fac teste", a declarat Stefan Popescu, purtator de cuvant DSP Dolj.De asemenea, intrebat de jurnalisti despre situatia de la Craiova, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca fiecare DSP trebuie sa gestioneze situatia privind iesirea din carantina si ca dupa 14 zile oamenii pot primi o adeverinta si sa plece acasa."Trebuie facut o evaluare la iesirea din carantina, adeverinte care se dau de catre DSP. Ramane ca fiecare DSP din fiecare judet sa poata gestiona aceasta situatie. In conditiile in care cei din carantina au 15 zile, nu au 14 zile, pot primi aceasta adeverinta pot pleca si acasa. Noi am avut si cazuri inverse, in care nu au mai vrut sa plece din carantina", a raspuns ministrul Nelu Tataru.