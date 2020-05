Zeci de pacienti din Centrul Neuropsihiatric din Darmanesti au COVID-19: Sefii spitalului credeau ca mimeaza febra

Greu cu testatul

Este vorba de 20 de angajati ai centrului, din cei 30 cati au lucrat in tura de 14 zile inceputa la 25 aprilie, si 44 de pacienti, dintr-un total de 74. Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a explodat la aceasta unitate medicala, dupa ce la data de 20 aprilie, existau 17 persoane internate a care prezentau stari febrile, dar si trei angajati cu simptome de viroza, insa fara febra.Sefa centrului spune ca a crezut ca pacientii, din cauza bolilor psihice, "pot sa acuze simptome false", iar DSP a intarziat testele doua saptamani. Boala s-a extins astfel rapid, explica Libertatea.ro. Primele teste s-au facut abia pe 25 aprilie, iar prioritate au avut angajatii, inclusiv sefii unitatii medicale. Pe 30 aprilie pacientii au inceput sa faca febra, iar o femeie a fost transferata la un spital si testata pozitiv cu COVID -19.Sefa Centrului, Laura Leonte recunoaste ca nu s-a luat nicio masura de separare a celor cu viroze de cei care erau sanatosi. Ca justificare, ea invoca faptul ca oamenii aflati in ingrijirea centrului au probleme psihice: "Nu stiu daca stiti, dar beneficiarii pot sa acuze simptomatologie falsa - ma doare ceva, ma doare altceva -, cand, de fapt, nu-i doare nimic".Medicul Centrului, Mircea Vasile Doran, a explicat pentru Libertatea.ro ca initial pacientii au fost diagnosticati doar pe baza unor informatii telefonice primite de la asistente: "Seful DGASPC Bacau Ciprian Popa a anuntat ca va cere o ancheta la acest centru. Potrivit acestuia, pe 27 aprilie, cand existau deja 40 de persoane cu stari febrile, angajatii din unitatea medicala i-ar fi spus ca nu e ceva neobisnuit pe motiv ca, acesti oameni, suferind de probleme psihice, nu stiu sa isi poarte de grija, asa ca ies la tigara afara, dupa baie, cu parul ud si, astfel, virozele ar fi la ordinea zilei.Abia pe 3 mai, DSP s-a infiintat, in sfarsit, la centru si a testat intregul personal aflat pe tura, dar si beneficiarii.Pe 9 mai, angajatii centrului au aflat din presa ca sunt carantinati cu totii.