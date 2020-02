Zeci de persoane s-au dus la UPU Iasi pentru a fi testate, desi au venit din Italia de peste 2 saptamani

Ziare.

La Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi au ajuns in ultimele zile din ce in ce mai multe persoane care au calatorit in Italia si care le cer medicilor sa fie testati, chiar daca nu au simptome sau solicita o adeverinta care sa spuna ca nu sunt contaminati."La spital nu trebuie sa vina persoane sanatoase care au calatorit in alte zone ale Italiei decat cele 11 localitati mentionate a fi in carantina. Ne aflam in fata unor situatii in care persoane sunt trimise la spital sa se testeze de catre angajator, conducatorul locului de munca, de profesori. Ne aflam in fata unor situatii in care persoane venite cu 3-4 saptamani inainte fie vin spontan, fie sunt trimise de alti membri ai familiei sa fie verificate. Nu se fac astfel de teste. Sunt definitii clare de caz. In spital sunt evaluati doar pacientii care vin din localitatile din China si din Italia care sunt in situatia de a fi carantinate", a explicat Diana Cimpoesu, medic sef UPU SMURD Iasi.Potrivit medicilor, in astfel de momente nu este indicata aglomerarea unitatilor de primiri urgente sau a spitalelor de boli infectioase."Sunt persoane care au venit din Italia, care au venit la spital. Niciunii nu indeplinesc definitia de caz. Au venit fie mai demult de 14 zile, fie nu au venit din zonele respective. Pana facem anamneza, evident personalul medical isi ia echipamentul de protectie. Ca sa afli de unde a venit, cand a venit, ce simptomatologie are sau nu are trebuie sa stai de vorba, sa examinezi persoana respectiva si asta se face si prin luarea unor masuri de protectie din partea personalului medical. Asta nu inseamna ca exista vreo suspiciune, ci pur si simplu ca si in cazul gripei este nevoie de masuri de protectie a personalului. Le luam corect si nu vrem sa cream niciun fel de panica in randul populatiei atunci cand respectam niste prevederi legale. Sunt masuri de protectie absolut normale", a mai explicat medicul.Situatii similare au fost si la Spitalul de Boli Infectioase. Acolo au fost si pacienti care, desi nu calatorisera in zonele afectate de coronavirus, au spus ca au fost acolo pentru a fi tratati mai repede."Trebuie sa existe un spirit civic foarte dezvoltat. Si anume, daca se stie, pentru ca unii ar putea sa ascunda, caz in care se va disemina foarte repede boala, si noi nu dorim acest lucru pentru ca noi dorim limitarea transmiterii. Se poate si invers, sa spuna ca vine dintr-o zona afectata pentru ca astfel sa intre mai repede la rand la consultatii, sa intre singuri. Noi avem niste directii unde acesti pacienti la triaj intra in momentul in care declara ca sunt sau vin din aceste zone afectate de coronavirus si atunci nu mai stau la respectivele cozi", a spus Edigia Miftode, medic infectionist, sef de sectie la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.Spitalul de Boli Infectioase din Iasi este centru regional, iar aici vor fi internati doar pacientii la care exista suspiciunea de infectie cu coronavirus. La aceasta unitate medicala exista 100 de kituri de testare."Ideea este ca nu trebuie sa fie trimisi toti pacientii si nici nu trebuie sa vina de la sine putere si sa solicite teste pentru ca noi vom face testari doar in situatia in care am gasit ca exista acele criterii care se suprapun peste definitia de caz", a explicat Miftode.Fostul presedinte al Colegiului Medicilor din Romania, Vasile Astarastoae, considera ca s-a creat aceasta panica din cauza lipsei de informatii despre acest virus."Am ajuns sa fim dominati de frica. Este suficient sa apara un eveniment pe care nu il intelegem ca panica sa se propage. Panica a aparut datorita catorva elemente. In primul rand, nu exista studii stiintifice legate de acest coronavirus care provine din China. Cred ca este o mutatie a virusului care a aparut acolo. Acesta este un element. Oamenii se tem de ceea ce nu cunosc. Sunt mai multe accidente de trafic fata de mortalitatea sau invaliditatea pe care o provoaca alte boli", a declarat Vasile Astarastoae.Potrivit medicului, un al doilea element care a dus la aceasta stare de panica este lipsa unui vaccin."Lumea uita ca de fapt vaccinul nu e un panaceu, e o metoda de combatere. Dar nu este singura si nu este intotdeauna eficienta. Exista si alte metode care au fost luate pentru preventia si combaterea unei epidemii. Lumea vrea sa vada ceva spectaculos. De aceea este aprobata carantina, care s-a dovedit de-a lungul timpului ca nu are efect. De aceea sunt aplaudate masurile de forta in loc sa ne gandim cum sa controlam aceasta panica", a mai precizat Astarastoae.