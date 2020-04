Zeci de sateni din Dambovita au fost amendati, dupa o rugaciune in grup, in mijlocul strazii (Video)

LIVE

Oamenii s-au strans la un loc, in noaptea de 30 spre 31 martie, si au inceput sa se roage pentru ca noul coronavirus sa dispara. Rugaciunea in grup a avut loc in ciuda ordonantei militare privind circulatia persoanelor si intrunirile publice, arata Realitatea de Dambovita. Imaginile au fost difuzate pe Facebook, iar politistii s-au autosesizat si au amendat zeci de persoane, suma totala ajungand la 40.000 de lei."Au fost aplicate 18 sanctiuni contraventionale persoanelor ce au participat la intrunirea religioasa. Totodata, alte 12 persoane au fost identificate si urmeaza sa fie sanctionate contraventional pentru incalcarea prevederilor Ordonantei Militare nr.3/2020", au precizat politistii de la IPJ Dambovita.Acum, oamenii legii incearca sa ii identifice pe toti cei care au participat la rugaciunea in grup.