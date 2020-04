Zi neagra pentru Marea Britanie si SUA: Bilanturile de COVID-19 au atins cifre infioratoare

Ziare.

In total, COVID-19 a provocat in Regatul Unit moartea a 7.097 de persoane, potrivit acestui bilant actualizat pana miercuri, la ora 16.00 GMT.De asemenea, pana miercuri la ora 08.00 GMT au fost testate 232.708 persoane, dintre care 60.733 au fost depistate cu noul coronavirus.Intre timp, starea de sanatate a premierului Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus si aflat de luni la terapie intensiva, "s-a ameliorat", a anuntat ministrul de finante miercuri.Liderul conservator este in continuare la terapie intensiva, dar situatia sa "se amelioreaza", el poate "sa se aseze pe pat" si sa vorbeasca cu personalul medical, a spus ministrul Rishi Sunak.In acelasi timp, in Statele Unite s-a depasit miercuri pragul de 400.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit bilantului stabilit de universitatea americana Johns Hopkins si care este actualizat continuu, relateaza AFP.Epidemia a facut cel putin 12.912 morti in tara, fiind pe cale sa devina noul epicentru al bolii.Sambata a fost depasit pragul de 300.000 de cazuri declarate de infectare cu noul coronavirus.