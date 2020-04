Zonele rosii ale Romaniei. Top 5 cele mai infectate judete si unde sunt cele mai putine cazuri de coronavirus

Sursa: GCS

Pe primul loc ramane Suceava, care a inregistrat, in ultimele 24 de ore, peste 150 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Daca ieri era primul oras in top cu 701 cazuri, astazi Suceava are 866 de cazuri confirmate.Pe al doilea loc se mentine Capitala, cu 544 de cazuri de coronavirus anuntate in total vineri, comparativ cu joi cand avea 505 cazuri.Iata topul celor mai afectate judete din tara:La polul opus, cel mai putin afectat judet este Harghita, care de ieri pana azi a confirmat un singur caz de infectare cu COVID-19.Apoi, urmeaza Tulcea, cu 6 cazuri confirmate, Salaj cu 7 cazuri si judetele Valcea, Gorj si Olt, unde sunt cate 8 cazuri confirmate in fiecare.Iata situatia pe judete:GCS a anuntat, vineri, ca au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 in Romania.Astfel, s-a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de cazuri - 445 in 24 de ore.Totodata, pana acum, au murit 118 persoane diagnosticate cu COVID-19.A.D.