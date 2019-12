76 de perchezitii intr-un caz de frauda la Universitatea Spiru Haret: Conducerea a promovat ilegal studentii si masteranzii

Prorectorul coordona tot

Cum opera prorectorul

Ziare.

com

Este vorba de 76 de perchezitii care au loc in Capitala si in Brasov, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Vaslui, Satu Mare, Ialomita, Timisoara, Dambovita, Botosani, Cluj si Mures.Cauza vizeaza destructurarea unui, in forma continuata,, complicitate la dare de mita,sau nepublice, instigare la insusirea, fara drept, in intregime sau in parte, a operei unui alt autor si prezentarea ei ca o creatie intelectuala proprie,, participatie improprie la abuz in serviciu,, participatie improprie la fals intelectual, instigare la fals intelectual, instigare la abuz in serviciu, cumparare de influenta si complicitate la cumparare de influenta, conform unui comunicat de presa al DIICOT.Procurorii precizeaza ca mai multi studenti si masteranzi au promovat fraudulos examenele universitare, dar si sesiunile de licenta sau master, fiind ajutati de un prorector si secretari ai unor facultati din cadrul universitatii.Conform unor surse consultate de, este vorba despre"In fapt, s-a constatat ca, pe parcursul anului universitar 2018-2019, unul dintre prorectorii institutiei de invatamant, impreuna cu secretari ai unor facultati din cadrul universitatii, angajati care aveau acces la grilele de examen, precum si alte cadre din conducerea universitatii, inclusiv cadre didactice direct implicate in evaluarea finala a studentilor, au constituit un grup infractional organizat in scopul comiterii de infractiuni de coruptie, infractiuni de serviciu, falsuri intelectuale, uz de fals, divulgarea de informatii nepublice, insusirea, fara drept, in intregime sau in parte, a operei unui alt autor si prezentarea ei ca o creatie intelectuala proprie.Prin aceasta activitate infractionala vasta, membrii gruparii infractionale au urmarit facilitarea promovarii frauduloase de catre foarte multi studenti/masteranzi, atat a examenelor universitare anuale sau/si examene restante cat fraudarea inclusiv a sesiunilor de licenta si master, organizate pe parcursul anului universitar 2018-2019.Astfel, in schimbul obtinerii de diverse foloase materiale, au procedat la indeplinirea defectuoasa, neindeplinirea sau indeplinirea unor acte contrare ce tin de indatoririle de serviciu, facilitand promovarea frauduloasa a examenelor sustinute de foarte multi studenti ai universitatii, atat cu ocazia sustinerii anumitor examene restante/credite, cat si cu ocazia organizarii sesiunii de licenta/master aferente anului universitar 2018-2019 din toamna anului curent", precizeaza DIICOT in comunicat.Potrivit sursei citate,In plus, nu s-a urmarit doar fraudarea unor sesiuni de licenta, ci si a examenelor obisnuite aferente anilor universitari, "existand situatii cand studentii, viitori licentiati, nici macar nu au trecut vreodata pe la cursuri si nu au participat personal la sustinerea examenelor la materiile si disciplinele respectivelor facultati".Un prorector al institutiei de invatamant superior coordona in mod direct activitatile infractionale, exercitandu-si influenta atat asupra angajatilor institutiei, cat si a cadrelor didactice/profesori.Secretarii erau "persoane de incredere" si il ajutau pe prorector sa obtina grilele cu intrebari si raspunsuri de la examen."Secretarii, persoane de incredere ai prorectorului, raspundeau si erau implicati de regula dupa caz, in facilitarea obtinerii grilelor cu intrebarile si raspunsurile de la examen, traficarea influentei pe langa anumiti profesori pentru promovarea frauduloasa a examenelor restante/credite, facilitarea obtinerii de lucrari de licenta deja intocmite etc.In continuare, grilele cu intrebari/raspunsuri, precum si lucrarile de licenta/master ajungeau in posesia prorectorului, care mai departe, contrar legii si atributiilor prevazute de normele aplicabile, in schimbul unor foloase materiale, le furniza persoanelor interesate (studenti/persoane intermediare), in scopul utilizarii si promovarii frauduloase a examenelor (de an/sesiune de licenta)", se mai arata in documentul citat.Astfel, la proba scrisa a examenului de licenta, "fie grilele cu raspunsurile la intrebari ajungeau in posesia candidatilor (care procedau la invatarea si memorarea acestora, sau procedau la salvarea acestora in telefon si ulterior, in timpul examenului accesau datele de care aveau nevoie, fara a fi impiedicati de supraveghetori, ci dimpotriva fiind asezati in anumite locuri prestabilite pentru a putea actiona fara probleme), fie studentii candidati erau direct ajutati in timpul examenului scris de catre anumiti supraveghetori, in completarea raspunsurilor la testul scris de licenta".La proba orala a examenului de licenta/master, procurorii informeaza ca prorectorul era de regula cel care, dupa obtinerea lucrarii de licenta, o trimitea mai departe studentului prin intermediul postei electronice, cu foarte putin timp (doar cateva zile) inainte de sustinerea si prezentarea efectiva a lucrarii.Studentul nu avea practic posibilitatea nici macar de a citi si a-si insusi continutul lucrarii, aceasta nefiind rezultatul efortului de cercetare personal."Mai departe, prorectorul se ocupa in majoritatea cazurilor de insasi intocmirea si copertarea exemplarului original destinat facultatii, pe care in perioada imediat premergatoare sesiunii de licenta, o preda direct sau indirect cadrului didactic, respectiv profesorului in a carui coordonare ar fi trebuit sa existe lucrarea studentului in cauza", mai explica DIICOT.In cauza vor fi puse in aplicare un numar de 96 de mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi audiate la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala si la sediul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate.A.D.