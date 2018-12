Afaceri cu imobilele Episcopiei Oradea: Un fost primar merge la inchisoare, un prelat este achitat

Ziare.

Pedeapsa fostului edil, Adrian Domocos, a fost diminuata in apel, de la 7 ani cu executare, pronuntata pe fond de Curtea de Apel Oradea, la 5 ani si 8 luni. In acelasi dosar, episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea, a fost achitat.Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au contopit pedepsele aplicate lui Adrian Domocos in aceasta cauza cu pedeapsa de 2 ani de inchisoare cu suspendare alt dosar, in care fostul edil fusese condamnat in 2016."Contopeste pedepsele principale aplicate in prezenta cauza (...) cu pedepsele de 1 ani si 10 luni inchisoare si 9 luni inchisoare aplicate prin sentinta penala (...) urmand ca inculpatul Domocos Adrian Nicolae sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani si 6 luni inchisoare, la care adauga sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 3 ani si 2 luni inchisoare, in final pedeapsa rezultanta fiind de 5 ani si 8 luni inchisoare", se arata in minuta deciziei definitive pronuntate de ICCJ.In schimb, Instanta suprema a mentinut decizia de achitare a instantei de fond pronuntata in cazul episcopului greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea.Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2011-2014 primarul Adrian Domocos a pretins si primit de la o persoana din conducerea Bisericii Greco-Catolice Beius un imobil, proprietatea bisericii, cu titlu de concesiune pentru o perioada de 29 ani, in favoarea unei societati comerciale, SC Alge Dom Com SRL Beius, controlata de primar.In schimbul concesiunii, edilul a promis ca va ajuta si va sustine interesele Bisericii Greco - Catolice pe raza sa de competenta, in sensul ca: ii va asigura protectie si o va favoriza, prin neindeplinirea atributiilor de primar; va sprijini Biserica sa beneficieze in continuare de scutiri de impozite pentru cladirile proprietatea unitatii de cult, situate pe raza orasului Beius; nu va aplica sanctiuni contraventionale pentru fatadele deteriorate ale cladirilor proprietatea acesteia.De asemenea, in perioada iunie-august 2014, primarul a pretins si primit de la reprezentantii Episcopiei, Virgil Bercea si Mircea Constantin, un imobil, proprietatea bisericii, printr-un contract de parteneriat pe o perioada de 25+5 ani, in favoarea aceleiasi societati comerciale pe care o controla. De data aceasta, primarul a promis ca va elibera o autorizatie de functionare pentru un magazin de comercializare a pestelui, aflat in proprietatea Episcopiei.