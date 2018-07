Au semnat mai intai initiativa "Fara penali in functiile publice" si abia apoi s-au casatorit (Foto)

Ziare.

com

"Nu poti incepe o casnicie daca n-ai semnat #FaraPenali. Mai ales cand stii ca Liviu Dragnea a furat de la copii. P.S. Este nevoie de persoane, firme care sa convinga lumea sa semneze initiativa Fara Penali in Functii Publice", este mesajul postat pe pagina de Facebook Coruptia Ucide , care insoteste fotografiile cu insurateii.Pana acum, pentru acest demers s-au strans aproape 240.000 de semnaturi.Insa initiativa cetateneasca, demarata de USR, mai are nevoie de inca 260.000 de sustinatori , in urmatoarea luna si jumatate, pentru a putea fi depusa in Parlament.In acest sens, se doreste ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, cel de-al treilea, avand urmatorul continut: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii."Textul propus instituie o interdictie temporara, ce ar urma sa inceteze odata cu intervenirea reabilitarii, amnistiei post condamnatorii sau dezincriminarii infractiunii, adica situatiile care, potrivit legislatiei penale, conduc la eliminarea tuturor consecintelor rezultate din condamnare.Aceasta temporizare a fost absolut necesara pentru ca propunerea legislativa sa respecte intru totul Declaratia Universala a Drepturilor Omului, tratatele internationale la care Romania este parte, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si recomandarile Comisiei de la Venetia, care nu permit interzicerea permanenta a dreptului de a fi ales.