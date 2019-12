Cat a recuperat statul de la coruptii lasati fara decoratii de Iohannis: Printre ei - Nastase, Voiculescu sau Mitrea

Ziare.

com

Gheorghe Mencinicopschi, care avea sechestru pe bunuri, a facut partaj judiciar pentru a ramane cu averea intacta, Dan Voiculescu a platit aproape o patrime din prejudiciu, fostul primar de Baia Mare Cristian Anghel s-a reabilitat, iar altii au scapat doar cu plata cheltuielilor judiciare.Pe 6 ianuarie 2014, fostul premier Adrin Nastase era condamnat definitiv la 4 ani inchisoare pentru santaj si luare de mita in dosarul "Zambaccian". Anterior, pe 20 iunie 2012, fusese condamnat la doi ani de inchisoare in dosarul "Trofeul calitatii", din care a efectuat opt luni de detentie.Dupa contopirea pedepselor, judecatorii au stabilit ca fostul prim ministru trebuie sa stea in detentie 4 ani si 6 luni. A fost eliberat dupa 500 de zile de arest, cu conditia ca pana in 2022 sa nu detina functii publice.Potrivit deciziei instantei, in cazul "Trofeul Calitatii", Nastase trebuia sa plateasca, alaturi de alti patru inculpati, suma de 760.000 de euro. In februarie 2013, avocatul fostului premier a anuntat ca acesta a platit suma reprezentand prejudiciul stabilit de instanta. Intrebat de unde a avut 760.000 de euro in numerar, Nastase a declarat: "Stiu ca va interseaza acest subiect. Cand va fi momentul, voi da aceste explicatii. Acum nu este momentul". Nici in ziua de azi nu a explicat Nastase de unde a avut banii pentru plata prejudiciului.In februarie 2015, fostul ministru al Transporturilor Miron Mitrea a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare. Judecatorii au decis sa confiste de la fostul deputat PSD suma de 169.440 de lei. El a fost acuzat de luare de mita, in dosarul privind lucrarile de renovare facute la casa mamei sale."Dispune confiscarea speciala de la inculpatul Mitrea Miron Tudor a sumei de 169.440 lei (RON). Mentine masura sechestrului asigurator instituit prin ordonanta nr.49/P/2006 din 17.11.2008 a Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei, asupra bunurilor imobile apartinand inculpatului Miron Tudor Mitrea, pana la concurenta sumei de 169.440 lei (RON)", se arata in decizia instantei supreme. In decembrie 2008, DNA punea sechestru pe casa din Cotroceni a lui Miron Mitrea. Dupa condamnare, acesta a platit prejudiciul.Dan Voiculescu a fost condamnat, in acelasi dosar cu Mencinicopschi, la 10 ani inchisoare de un complet de judecata condus de Camelia Bogdan. Statul ar fi trebuit sa recupereze prejudiciul de 80 milioane de euro. In septembrie 2019, ANAF a recuperat aproape 18 milioane de euro din totalul de 80.Decizia de condamnare in dosarul ICA nu se mai regaseste pe portalul instantelor de judecata, deoarece fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a luat decizia de a scoate anumite procese de pe portalul administrat de minister pe motiv ca acestea ar ocupa spatiu de stocare pe servere.Citeste toata analiza Cat a recuperat statul de la condamnatii pentru coruptie lasati fara decoratii de Klaus Ioahnnis pe Radio Europa Libera