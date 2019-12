Convorbire cu o sticla de whisky, in noaptea de Craciun

Ziare.

Sticla nu insemna nimic pentru mine, intrucat doctorul mi-a interzis sa consum alcool. Asa ca primul meu gand a fost sa dau whisky-ul unui prieten, fata de care am obligatii mai vechi: a pus candva o vorba buna la sora lui, functionara la primarie, sa-mi primeasca o cerere dupa ora afisata pe program. Institutia nu face exceptii, dar nici sora nu-si refuza fratele.Fata de respectivul frate, am ramas insa obligat, asa ca sticla cu whisky pica la tanc, ca sa ma revansez, sa fim chit si nu ma mai tina dator. Dar, tocmai ca in Andersen, sticla a simtit gandurile mele, a inceput sa tremure toata si m-a rugat aproape plangand s-o pastrez si sa n-o mai dau altora.Ca sa ma convinga, s-a oferit sa-mi povesteasaca prin cate a trecut in viata, ceva ce depaseste chiar si imaginatia lui Andersen, povestitorul. Prima ei marturisire a fost ca acel prieten care mi-a dat sticla mie n-o cumparase de la magazin. A primit-o la randul lui, tot cadou, de la mama unui elev, amenintat sa ramana corijent, la scoala unde el era profesor.Respectiva mama nici nu i-a vorbit de corijenta, pur si simplu a declarat ca-i face mare placere sa-i ofere profesorului un whisky original, pentru ca s-a nimerit sa fie ziua lui. Profesorul i-a multumit, nu i-a promis nimic in schimb, dar corijentul a trecut clasa.De obicei, impatimitii de whisky se recunosc dupa nasul lor rosu si ochii cam bulbucati, iar profesorul era chiar din aceasta categorie. Totusi, s-a abtinut sa desfaca dopul pe loc. Si-a adus aminte brusc de impozitul pe masina, care trebuia platit imediat ca sa evite penalizarea.Cu gandul la penalizare, a sarit ca ars, a plonjat in masina, luand sticla cu el, si a demarat. Fireste, n-avea nevoie de sticla ca sa plateasca impozitul, dar a luat-o totusi in geanta, pentru orice eventualitate. Si-a zis in gand: nu trebuie, dar poate prinde bine.A reusit sa plateasca impozitul fara sa faca uz de sticla, dar la iesirea din institutie il astepta paznicul, amenintator, chiar in fata masinii lui: parcase nepermis. Contravenientul a facut repede un calcul si a rezultat ca, oricat de scump este un whisky, tot amenda este mai usturatoare. Asa ca a facut pace cu paznicul, in shimbul sticlei.Pentru paznic, sticla era o binefacere. Tocmai ii comunicase seful ca saptamana viitoare va fi programat in serviciul de noapte, iar el are o nunta in familie. Seful acesta, dur si morocanos, i-a mai refuzat cu alta ocazie o sticla cu tuica. Dar tuica nu e scotch.Pe scurt, sticla cu whisky a ramas nedeschisa, dar a amanat serviciul de noapte al paznicului, dupa care s-a dovedit a fi de mare folos sefului cel morocanos, care nu reusea sa se programeze peste rand la policlinica. Cu whisky, a reusit. Cat priveste sticla, ea a plecat mai departe din mana in mana, reusind sa-si aduca aceeasi nepretuita contributie si la alte programari, la inscrieri pentru audiente si chiar pentru pus o vorba buna la un temut director de institutie.Sa fim intelesi, sticla nu e spaga. Spaga este ceva platit in numerar. Cine primeste spaga o cheltuieste in scop personal. E coruptie. Dar sticla nu este nici coruptie. As zice chiar ca nu se compara una cu alta: cat de infam suna cand auzi de coruptie si cat de nobil e sa-ti umble gandul la whisky!Cine primeste whisky cadou de multe ori nici nu-l bea personal. Il da mai departe tot cadou, iar bautura isi face datoria in mod miraculos, fara sa guste cineva din ea.Asta imi aminteste acel fenomen ciudat din chimie denumit cataliza, cand o substanta stimuleaza producerea anumitor reactii numai prin prezenta ei, fara ca ea insasi sa se consume. Ramane intacta, oricate reactii ar fi favorizat sa se produca.Asa ca, sticla a umblat din mana in mana, nu s-a atins nimeni de whisky, n-a profitat nimeni de bautura, dar ea a indeplinit o misiune aproape nobila, intrucat numai in prezenta ei corijentul a putut trece clasa, contravenientul n-a mai platit amenda la parcare, paznicul si-a amanat serviciul de noapte, iar altii au obtinut programari peste rand sau inscrieri la audiente, fara nicio cheltuiala, fara niciun efort. Numai prin miracolul catalizatorului whisky, care a ramas intact.Ultimele cuvinte ale sticlei vorbitoare au fost acestea: eu, fara dop, nu sunt nimic. Cu dop, sunt totul.... M-am trezit cu capul greu si mahmur. Sticla era pe noptiera. Fara dop si fara whisky. Goala. Mi-e groaza la gandul ca as fi putut bea atata whisky, dar si mai groaza mi-e la gandul ca nu pot duce sticla goala si fara dop prietenului meu, cel a carui sora mi-a primit cererea dupa ora de inchidere a ghiseului si fata de care am ramas dator.Sa ma tai si n-am sa inteleg de ce. Rezolvand atatea probleme pana acum, a folosit la ceva dopul? A folosit whisky-ul? A folosit numai sticla, cea care nu mai foloseste la nimic daca nu contine whisky, adica ceva ce nu folosea nimanui, atunci cand primea sticla si o transmitea mai departe.