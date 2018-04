Cristian Diaconescu explica de ce e important raportul Departamentului de Stat si spune ca guvernantii romani il vor ignora

Ziare.

Motivul? Investitorii - atat cei americani, cat si ceilalti - citesc acest raport pentru a afla situatia tarilor in care vor sa dezvolte anumite proiecte, a precizat Cristian Diaconescu, intr-o interventie la Realitatea TV."In mod normal, e o situatie care ar trebui sa preocupe toti oficialii tarii noastre. Ei ar trebui sa aiba dialoguri la cel mai inalt nivel pentru a schimba aceasta turnura", a adaugat fostul ministru de Externe, la postul de televiziune citat.In opinia sa, avand in vedere experienta anterioara, oficialii romani "vor primi deloc cooperant" aceasta evaluare si vor folosi scuze de genul "nu sunt destul de informati" sau "a inteles gresit" pentru a ignora raportul.Reamintim ca Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind situatia respectarii drepturilor omului in 2017 si Romania este dur criticata pentru nivelul coruptiei la nivel guvernamental "Coruptia ramane o practica raspandita in randul oficialilor, in ciuda numeroaselor dosare de renume. Au existat multe informari despre coruptia la nivel guvernamental in timpul anului 2017. Coruptia ramane o problema, potrivit indicatorilor Bancii Mondiale.Mita este in continuare un fenomen raspandit in sectorul public. Legile nu au fost mereu implementate eficient si oficiali, dar si judecatori uneori sunt implicati in practici corupte. Imunitatea actualilor si fostilor membri ai guvernelor care sunt si parlamentari a blocat unele anchete", sunt cateva concluzii ale raportului Departamentului de Stat american.Printre probleme identificate in ce ii priveste pe oficiali se numara situatiile de conflict de interese, lipsa de valori etice in indeplinirea atributiilor si lipsa de integritate. E amintita si coruptia din sistemul public de sanatate, iar raportul noteaza ca guvernul nu a luat masuri care sa limiteze acest flagel.De asemenea, evaluarea arata ca doua televiziuni, sustinatori vocali ai Guvernului, au oferit informatii inexacte despre proteste "In primul rand, nu e asa ca au dreptate? Evident, e o intrebare retorica. Ce se intampla in Bucuresti - si mai ales in tara - cu independenta economica a presei e un lucru cunoscut, e o realitate, nu e altceva decat un adevar", a spus Cristian Diaconescu."DNA a continuat sa ancheteze numeroase cazuri de coruptie in care erau implicati politicieni, functionari publici sau membri ai sistemului juridic", mai remarca raportul, care face si un bilant al Directiei: "pana la sfarsitul lui august, 209 dosare au fost trimise in judecata, in care erau cercetati 573 de inculpati, inclusiv un ministru, doi parlamentari, un judecator, un procuror , 12 primari si 16 politisti", se mai arata in document.Raportul remarca insa ca pedepsele pentru infractiuni similare variaza mult in Romania de la caz la caz.Si activitatea ANI e mentionata: "Pana pe 13 octombrie ANI a identificat 5 cazuri de discrepante majore intre veniturile si averea unor oficiali, totalizand o suma de 6,2 milioane de lei. Au fost identificate si 139 de cazuri de incompatibilitati, 79 de cazuri de conflict de interese, dintre care 18 penale si 2 cazuri cu implicatii clare de coruptie".T.B.