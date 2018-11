Cum a fost jefuita Societatea Feroviara de Turism: Hotelul Astoria a fost vandut pe nimic, iar banii s-au intors tot la cumparator

Vandut pentru o datorie minora

Cum a inceput totul

Judecatori: Statul, furat

Vinovatia executorului judecatoresc

Statul, furat a doua oara

Ziare.

com

Hotelul Restaurant Astoria constituia, la momentul 2008, principala sursa de venituri a societatii SFT CFR SA. Veniturile firmei proveneau din exploatarea si valorificarea a trei active: Complexul Astoria, Decebal si Snagov.Cei implicati in acest caz contesta condamnarile date de Curtea de Apel Bucuresti - fostul director general al SFT CFR SA, Luminita Laura Gliga, 5 ani de inchisoare;- fostul director adjunct al SFT CFR SA, Cosmin Udor, 6 ani de inchisoare;- executorul judecatoresc Bogdan Dumitrache, 5 ani de inchisoare.Magistratii au mai decis confiscarea de la Bogdan Dumitrache a sumei de 7.196.400 de lei. Gliga trebuie sa plateasca 7.015.408,25 de lei catre SFT CFR SA, iar Udor - 34.752 de lei catre societatea feroviara.Curtea de Apel Bucuresti a mentinut sechestrele asiguratorii puse de DNA pe conturile si imobilele Luminitei Gliga.Hotelul Astoria a fost vandut, in 2008, cu aproximativ 9 milioane de lei, in procedura de executare silita, pentru a achita o datorie a SFT CFR SA de 311.908 lei.Potrivit rechizitoriului, directorii companiei de stat, in loc sa achite creanta, isi plateau primele de vacanta sau de Craciun ori cumparau anunturi in presa scrisa. Societatea Feroviara de Turism (SFT) CFR SA ar fi putut evita scoaterea la licitatie a hotelului-restaurant Astoria din Bucuresti, ca urmare a neachitarii acestei datorii modice.In plus, procurorii DNA acuza ca, in timp ce societatea de stat era in procedura de executare silita, pentru plata unei creante de circa 311.908 lei, directorii faceau diverse achizitii care nu aveau un caracter urgent, in valoare de 298.484 lei.Ziare.com a studiat motivarea deciziei Curtii de Apel Bucuresti din acest caz. Trebuie spus ca cei trei inculpati au sustinut ca sunt nevinovati si au solicitat achitarea.Potrivit judecatorilor, totul incepe in 2007, atunci cand fostul director adjunct al SFT CFR SA, Cosmin Udor, a semnat cu o casa de avocatura doua contracte de asistenta juridica.Pe baza celor doua contracte, in perioada 6 iulie - 6 septembrie 2007 si in perioada 15 octombrie - 6 decembrie 2007, societatea de avocati a emis facturi catre SFT CFR SA, reprezentand asistenta juridica, desi unele servicii au fost prestate, iar altele nu.Deoarece nu au fost platiti pentru suma de 199.217 de lei, societatea de avocatura a procedat la executarea silita. Avocatii s-au adresat unui birou de executare judecatoreasca.Cosmin Udor a fost gasit vinovat pentru incheierea acestor contracte. Sentinta: 6 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu. Cea mai mare pedeapsa din acest caz.Potrivit instantei, aceste contracte de asistenta judiciara au fost incheiate "in mod preferential, fara justificare si pentru sume deosebit de impovaratoare pentru societate, cu incalcarea legii, intr-o modalitate care facea practic imposibila rezilierea.".Banii erau achitati de SFT CFR catre casa de avocatura, chiar si fara efectuarea unor prestatii, "."", explica magistratii.Actiunea lui Udor a fost cea care a declansat lantul cauzal care a dus la executarea silita a Hotelului Astoria."Curtea apreciaza ca se impune aplicarea unor pedepse indreptate spre mediu, cu executarea in regim de detentie si aplicarea, conform textului de lege, si de asemenea a pedepselor complementare si accesorii", motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Instanta i-a interzis lui Udor, timp de 5 ani dupa executarea pedepsei, drepturile de a fi ales, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a exercita o functie publica.Executorul judecatoresc Bogdan Dumitrache a fost gasit vinovat de infractiunea de stabilire cu intentie a unei valori diminuate a bunului supus executarii silite. Sentinta: 5 ani de inchisoare.Timp de 5 ani dupa executarea pedepsei, Dumitrache nu mai are voie sa practice profesia de executor judecatoresc.Bogdan Dumitrache a fost cel care a stabilit pretul Hotelului Astoria, in cadrul procedurii executarii silite, la 9 milioane de lei. Este pretul la care a si fost adjudecat imobilul.Aceasta, in conditiile in care SFT CFR SA era doar proprietara hotelului, iar asupra terenului aferent detinea doar un drept de folosinta, proprietar asupra acestui teren fiind CNCFR SA. Instanta a descoperit mai multe nereguli care s-au desfasurat in timpul procedurii de executare silita.Pretul a fost stabilit fara a se face o expertiza, arata judecatorii. O expertiza realizata in timpul procesului a scos la iveala ca valoarea de piata a Hotelului Astoria era de 4.400.000 de euro, echivalentul a 16,1 milioane de lei.", motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Fostul director general al SFT CFR SA, Luminita Gliga, a fost gasita vinovata tot pentru abuz in serviciu. Condamnarea: 5 ani de inchisoare.Magistratii au aratat ca, dupa ce hotelul a fost vandut la licitatie, catre firma Orhideea Gardens SRL, din banii obtinuti s-au platit datoriile catre societatea de avocati, catre directia de impozite si ANAF.Din cei 9 milioane de lei au ramas 7.015.408,25 lei care au fost virati, prin ordin de plata, in contul SFT CFR SA.Totusi, la data de 17 septembrie 2008, inculpata Gliga Luminita a dispus plata sumei de 7.015.408,25 lei catre societatea privata care obtinuse hotelul, fara ca aceasta suma sa fi fost datorata. Suma nu a mai fost recuperata.Aceasta, desi intre Societatea Feroviara de Turism SFT CFR SA si Orhideea Gardens SRL care si-a adjudecat Hotelul Astoria nu existau relatii contractuale.", scriu judecatorii Curtii de Apel Bucuresti.Magistratii au aratat ca, pentru actiunile Luminitei Gliga, de a consmena banii in favoarea firmei Orhideea Gardens, nu exista nicio justificare, "nici logica, nici juridica.""Curtea apreciaza ca inculpata a actionat in mod abuziv, cu intentie, producand un prejudiciu in patrimoniul partii civile (SFT CFR - n.red.), " conchide Curtea de Apel Bucuresti.