Cum se lua spaga la RAR: Exista un sistem de coduri si nume fictive, care se schimbau periodic

Silviu, Marius sau Mihai erau nume stabilite de functionari cu complicii lor.Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Ioan Vesteman, functionari publici din cadrul RAR Sibiu si RAR Valcea, prin intermediul unor terte persoane, pretindeau si primeau sume de bani pentru activitati de identificare, omologare si verificare a starii tehnice a vehiculelor in vederea inmatricularii.Vestemean spune ca functionarii isi luau masuri de protectie, astfel incat sa nu se stie unde ajunge, in final, mita."Functionarii publici din cadrul Registrului Auto Roman, in realizarea in concret a faptelor de coruptie si-au luat o serie de masuri pentru a asigura conspirativitatea faptelor comise, apeland laprestate de catre anumiti complici, de regula, fiecare inginercu un anumit complice, aspecte cunoscute atat de ceilalti functionari, cat si de ceilalti intermediari si beneficiari ai(mituitori).Toate aceste masuri de identificare si folosire a intermediarilor, a complicilor la coruptie, sunt apte a elimina o serie de riscuri in privinta deconspirarii faptelor si anchetarea lor de catre organele de urmarire penala, facand dificila infiltrarea unor investigatori acoperiti care sa intre in contact direct cu functionarii publici si sa le remita acestora mita, fiind totodata aproape eliminata posibilitatea ca vreo persoana sa il denunte pe functionarul public, intrucat acesta din urma nu executa personal actiunea de pretindere si primire a mitei, astfel incat potentialul denuntator l-ar fi putut reclama doar pe complice, care actiona in numele si pentru functionarul public, iar, de regula,mituitorului era rezolvata de inginer, acesta din urma, in multe cazuri, analizand in prealabil situatia prezentata de complice", spune Vestemean, intr-un comunicat de presa.Astfel, functionarii si complicii lor au creat anumite coduri, pentru ca atunci cand un mituitor intra in legatura cu complicele functionarului, dupa pretinderea si primirea mitei, intermediarul il instruia pe mituitor sa il contacteze pe inginerul pentru care el "lucra" si sa ii spuna ca "vine din partea lui Silviu" ori "vine din partea lui Mihai".Ancheta arata ca aceste prenume se schimbau periodic, ele reprezentand, de fapt, un cod."In momentul in care functionarul auzea un anumit nume: Silviu, Marius sau Mihai, acea persoana fiind una fictiva, acel nume corespundea cu cel stabilit de functionar cu complicele sau.Acesta avea reprezentarea certa ca mituitorul a luat legatura cu intermediarul, a discutat modalitatea de comitere a faptelor de coruptie si a remis mita catre el, prin intermediul complicelui sau.Adoptarea acestui plan de catre functionarii publici si complicii lor avea un dublu scop, primul fiind determinat de incercarea infractorilor de a deruta organele de urmarire penala, prin acreditarea ideii ca ar fi implicat in fapte de coruptie un tert cu prenumele folosit drept cod, astfel incat organele de ancheta penala sa isi concentreze eforturile in scopul identificarii acelui tert inexistent, iar al doilea scop este reprezentat de intentia faptuitorilor (functionari corupti si complicii acestora) de a evita scurtcircuitarea lantului infractional", mai spune Vestemean.Potrivit anchetatorilor, functionarii publici si complicii acestora schimbau codurile la anumite intervale de timp.Practic, schimbau prenumele folosite, astfel incat, in momentul in care beneficiarul nu a discutat cu complicele si nu i s-a comunicat noul cod, dar se prezenta folosind un vechi prenume, functionarul isi dadea seama ca acesta nu a discutat cu intermediarul si nu a dat banii.Dosarul a fost inaintat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventiva pentru 10 dintre cei 11 suspecti retinuti, dintre care seful Reprezentantei RAR Sibiu si doi ingineri din cadrul RAR Sibiu, un inginer din cadrul RAR Valcea si un agent de politie in cadrul IPJ Mures, Postul de Politie Bagaciu.