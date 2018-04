De ce a fost condamnat nepotul lui Basescu la 3 ani de inchisoare, dupa ce a cerut spaga 1 milion de euro. Magistratii au majorat pedeapsa

Pentru ce erau banii

Spaga de un milion de euro

Intalnirile de la clubul lui Pescariu

"M-a luat prea tare si eu m-am speriat..."

"In inregistrarea respectiva, este ca tu i-ai cerut 500.000 atunci"

Apararea lui Dragos Basescu, spulberata

Sentinta de 3 ani: "o justa sanctionare"

"Fapta lui Dragos Basescu este in mod evident de natura sa afecteze prestigiul justitiei, subminand increderea de care trebuie sa se bucure magistratii", arata judecatorii Curtii de Apel Bucuresti, in motivarea deciziei din 8 februarie.Verdictul definitiv al instantei:. Tribunalul Bucuresti il condamnase in prima instanta pe nepotul fostului presedinte al RomanieiConcret, Dragos Basescu a fost gasit vinovat ca i-a cerut afaceristului Sandu Staicu, administrator la SC Activ Invest Construct SRL (denuntator in cauza), suma de. La discutii a participat si afaceristul Ciprian Nistor, amic cu Dragos Basescu.Suma de 500.000 de euro era pentru interventii in sensul respingerii arestarii lui Sandu Staicu, intr-o contestatie formulata de catre DIICOT la Inalta Curte. Alti 500.000 de euro erau pentru o solutie favorabila in cauza respectiva, dar si pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor lui Sandu Staicu.In timpul procesului, Nistor Ciprian a recunoscut acuzatiile si a fost condamnat la 3 ani inchisoare pentru complicitate la trafic de influenta. De altfel, toti cei implicati in dosar au recunoscut acuzatiile procurorilor."Este adevarat ca inculpatul Basescu Dragos a pretins de la martorul denuntator Staicu Sandu doua sume a cate 500.000 euro, pentru dispunerea unei solutii de respingere a propunerii de arestare preventiva a martorului denuntator, cu ocazia judecarii de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a contestatiei formulata fata de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate de Organizata si Terorism (DIICOT) si pentru dispunerea unei solutii favorabile in dosarul de urmarire penala respectiv si pentru ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor acestui", arata judecatorii.In mod tehnic, Curtea de Apel Bucuresti a aratat ca in acest caz nu este vorba de infractiunea de trafic de influenta in forma continuata, deoarece Dragos Basescu a pretins banii in timpul aceleiasi discutii care viza acelasi dosar penal."Curtea apreciaza ca, aplicand inculpatului Basescu Dragos o pedeapsa de 3 ani inchisoare cu executare prin privare de libertate, se realizeaza o justa individualizare a sanctiunii, in raport cu gravitatea in concret a faptei comise si periculozitatea autorului acesteia, ambele in suficienta masura relevate de probele dosarului", arata judecatorii Curtii de Apel Bucuresti."Curtea are in vedere la stabilirea acestei pedepse natura si gravitatea faptei comise, imprejurarile concrete si modalitatea in care s-a savarsit, scopul urmarit, suma de bani pretinsa", adauga magistratii.Potrivit DNA, totul incepe pe 20 aprilie 2014, atunci cand afaceristul Sandu Staicu a facut un denunt la DNA. El a povestit ca pe 10 martie 2014 a fost retinut de catre DIICOT intr-un dosar penal avand ca obiect infractiuni de constituire de grup infractional si spalare de bani, instrumentat de catre procurorul Remus Tudoran Jurj.Sandu Staicu a povestit la DNA ca pe 12 martie 2014 a fost contactat de un amic, Ionita Jenica, care i-ar fi spus ca Dragos Basescu vrea sa-l intalneasca pentru rezolvarea problemelor. Ionita Jenica l-a recomandat drept persoana de legatura pe Ciprian Nistor.Sandu Staicu si Ciprian Nistor au stabilit pentru 13 martie 2014 o intalnire cu Dragos Basescu la Clubul "Dinu Pescariu". Discutiile ar fi avut loc intr-o sauna, cei trei stand in slip.Potrivit lui Sandu Staicu, Dragos Basescu ar fi scos dintr-o folie o lista cu nume de firme si de persoane care erau in dosarul sau de la DIICOT.Dupa cum am aratat, Dragos Basescu i-ar fi cerut 500.000 euro pentru o solutie de nearestare in contestatia formulata de catre DIICOT si inca 500.000 euro pentru o solutie favorabila in dosarul respectiv si pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor lui Sandu Staicu.Denuntatorul le-ar fi explicat ca nu are posibilitati financiare atat de mari si a cerut o esalonare in functie de evolutia din dosar pe o perioada de pana la 2 ani. Dragos Basescu ar fi spus si numele procurorului de caz.Pe 22 aprilie 2014, denuntatorul Sandu Staicu s-a intalnit cu Ionita Jenica si ii povesteste cum ar fi decurs intalnirea cu Dragos Basescu.Un milion, frate. A cerut cinci sute de mii sa nu ma aresteze saptamana viitoare, cum ar fi fost...si dupa ce asa:Bine, la el se putea negocia. Ma intelegi? Se putea negocia...Da, mai, dar m-a luat prea tare, Jane. M-a luat prea tare si eu m-am speriat...Daca dadeai 500, da.Eu nu am mai vorbit cu tine atunci. Ti-am zis: "Mai gata...". Ca nu era cazul.Eu lui Ciprian asta i-am trimis de acum o luna de zile un mesaj...Au fost lacomi.Da. Au luat de peste tot....Eu l-am vazut... Am fost la piscina acolo, mi-a dat o pereche de chiloti de baie, un abonament... Eu atunci l-am vazut prima data. M-am uitat la el asa, zic: "Ce dracu, pustii astia gaozari..." Intr-adevar, mergea un pic asa paliu. M-am dus acolo, a scos o folie cu toate alea din dosar. Aveau tot, adica se stia. Dar eu zic acum: "Ba, ce dracu..." Ok, mergeam pe mana ta, ca ai zis:fara probleme, dar cand am auzit cum ma ridica, zic: "Aici este...".Pe 11 iunie 2016, Dragos Basescu s-a intalnit cu Ionita Jenica si au discutat despre intalnirea de la spa. El afirma ca Ciprian Nistor "era curat", adica nu purta tehnica de inregistrare.Zice: Bai, am inteles ca Nistor a facut denunt...Stiam... Mai multe...Da, ceea ce mi-ai spus tu ieri. Ca ne-a sunat Sandu... tema cu tine... si zice "sa nu fi facut si pe subiectul meu" ca atunci, zic: da' de ce? Zice: ca mi-a aprins o informatie, zic: Hai, ma, lasa-ma cu prostii de-astea.Da.Zice: bai, daca ma cheama cineva, eu am inregistrari. Zic: ce inregistrari ai, ma? Hai, ma, Sandule, termina cu prostiile...Imhi.Tu stii foarte bine cum stau lucrurile acolo. Si mi-a adus, am mai stat vreo jumatate de ora si mi-a adus... un stick.Imhi.Intelegi?Imhi.El, in seara respectiva.... voi i-ati dat un slip mai mic. Slipul era mai mic.Stiu.Si v-a spus: slipul e prea mic. Dar de fapt si de drept si-a pus un emitator pe marginea slipului, da?Imhi.Si in care, in inregistrarea respectiva, este ca tu i-ai cerut 500.000 atunci si 500.000 dupa.Eu, Dragos?Da. Tu, Dragos! De ce? Este inregistrarea cu vocea ta. Ai inteles? I-ai aratat niste documente...Da...Mai multe nume de companii... El intreaba in inregistrare "ce e cu lista asta?", zice "Uita-te pe companiile astea" si el a zis "asta, asta, asta si-asta"Da...Intelegi? Asa....Si i-ai zis: "Hai, ma, lasa-ma, ca nici eu nu sunt maica Tereza, am si eu..." ascultat de mine, ai inteles?Imhi.Trebuie sa vedem cum facem. Eu zic: Ba, nu face nimic, vrea prostie. "Dom'ne, daca ma cheama la Parchet, eu ma duc si vreau sa ma scot pe subiectul asta"Recomand din tot sufletul, s-o pastreze pentru el, daca nu apare, doamne fereste, ceva, s-o pastreze. Atat timp cat acolo nu s-a platit nimic...Deci...Potrivit Curtii de Apel Bucuresti, in timpul procesului, Dragos Basescu a incercat sa acrediteze ideea ca subiectul discutiei cu Sandu Staicu nu au fost problemele juridice, penale ale acestuia, ci problemele de natura fiscala pentru care avea nevoie de ajutor, recomandandu-i serviciile firmei la care este angajat."Curtea apreciaza ca probele administrate in cauza, anterior mentionate, dovedesc, fara dubiu, ca fapta dedusa judecatii, retinuta in sarcina inculpatului Basescu Dragos, exista si a fost savarsita cu intentie directa, fiind intrunite toate cerintele prevazute de lege pentru retinerea infractiunii de trafic de influenta", au conchis judecatorii.Din actele dosarului a rezultat ca Dragos Basescu este la prima incalcare a legii penale, are studii superioare, un loc de munca, iar din caracterizarile depuse rezulta ca are un comportament corespunzator in familie si societate."Curtea apreciaza ca se impune dozarea reactiunii represive, ca pedeapsa de 3 ani inchisoare cu executare in regim de detentie exprima gradul de pericol social concret pe care il reprezinta fapta savarsita si asigura o justa sanctionare a acesteia si o eficienta folosire a sanctiunii aplicate", a concluzionat Curtea de Apel Bucuresti.