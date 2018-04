Departamentul de Stat al SUA: Coruptia ramane o practica raspandita in randul oficialilor din Romania

Ce au mai analizat americanii si la ce concluzii au ajuns

"Coruptia ramane o practica raspandita in randul oficialilor, in ciuda numeroaselor dosare de renume., potrivit indicatorilor Bancii Mondiale.in sectorul public. Legile nu au fost mereu implementate eficient si oficiali, dar si judecatori uneori sunt implicati in practici corupte. Imunitatea actualilor si fostilor membri ai guvernelor care sunt si parlamentari a blocat unele anchete", sunt cateva concluzii ale raportului Departamentului de Stat american Printre probleme identificate in ce ii priveste pe oficiali se numara situatiile de. E amintita si coruptia din sistemul public de sanatate, iar raportul noteaza ca guvernul nu a luat masuri care sa limiteze acest flagel."DNA a continuat sa ancheteze numeroase cazuri de coruptie in care erau implicati politicieni, functionari publici sau membri ai sistemului juridic", mai remarca raportul, care face si un bilant al Directiei: "pana la sfarsitul lui august, 209 dosare au fost trimise in judecata, in care erau cercetati 573 de inculpati, inclusiv un ministru, doi parlamentari, un judecator, un procuror, 12 primari si 16 politisti".Raportul remarca insa ca pedepsele pentru infractiuni similare variaza mult in Romania de la caz la caz.: "Pana pe 13 octombrie ANI a identificat 5 cazuri de discrepante majore intre veniturile si averea unor oficiali, totalizand o suma de 6,2 milioane de lei. Au fost identificate si 139 de cazuri de incompatibilitati, 79 de cazuri de conflict de interese, dintre care 18 penale si 2 cazuri cu implicatii clare de coruptie".Departamentul de Stat al SUA considera casi a serviciilor din subordinea Ministerului de Interne.Guvernul insa nu a avut mecanismele eficiente pentru a ancheta si pedepsi abuzurile si multi dintre cei care le-au comis au scapat nesanctionati.. Coruptia intalnita si la nivelul politiei duce la lipsa de incredere si respect a cetatenilor in aceasta institutie", se mai arata in document, fiind mentionate si salariile mici care ii fac pe politisti mai usor coruptibili.Raportul arata ca Guvernul nu a luat destule masuri pentru a limita cazurile de. Totodata e mentionata siin situatii precum: casatorie, divort, obtinerea custodiei copilului, angajare, obtinerea de credite bancare, salarizare sau educatie.Siraman probleme serioase, mai natoteaza Depaertamentul de Stat, care spune ca guvernul nici macar nu are inca un mecanism prin care sa identifice astfel de cazuri.In cazul, raportul precizeaza ca autoritatile nu au aplicat legea in totalitate si discriminarea ramane o problema. Siramane o problema, ca siSunt mentionate sicare sunt departe de standardele internationale. Nu e asigurata nici, fiind raportate multe cazuri in care gardienii au abuzat detinuti sau detinuti au abuzat alti detinuti fara a fi opriti.Sunt mentionate 128 de plangeri depuse impotriva personalului din penitenciare pentru acuzatii de la abuz si violente la coruptie si amenintari. Detinutii nu au nici acces la ingrijire medicala si nici alimentatie de calitate, se mai arata in raport.