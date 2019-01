Directorul din Primaria Capitalei care se afisa cu masini de lux, condamnat la 3 ani cu suspendare pentru coruptie

"Ai sarit ca boul din Louis Vuitton"

"Ce-ai facut tu cu toate casele?"

Decizia a fost luata de Tribunalul Bucuresti si nu este definitiva.Instanta a decis sa confiste de la Dumitru sumele care ar fi fost primite spaga, adica aproximativ un milion de lei si 120.000 de euro si sa mentina sechestrul asigurator pus pe mai multe bunuri.Tribunalul a mai confiscat si un dispozitiv de bruiaj semnal telefonic. In schimb, judecatorii au decis sa-i restituie lui Madalin Dumitru 8 telefoane mobile, 8 ceasuri- printre care marci ca Longines sau Ulisse Nardin, precum si 3 carti de identitate pentru autoturisme.Cazul era pe rolul Tribunalului Bucuresti din decembrie 2014. Madalin Dumitru este acuzat de DNA pentru mai multe infractiuni de coruptie (luare de mita, trafic de influenta, abuz in serviciu etc) privind modul in care ar fi primit spaga de la reprezentantii unor firme in schimbul unor lucrari in subcontractare, avize/aprobari sau al efectuarii platilor la timp.Sotia acestuia, Cristina Dumitru, a fost interceptata atunci cand il mustra pe fostul director, deoarece a atras atentia asupra lui prin achizitiile de produse de firma."Daca ai sarit ca boul din Louis Vuitton, primele discutii pe care le-ai avut tu la Primarie si pe care le-ai uitat in ultima vreme, la ce se refereau? Sa nu veniti cu marci. Da? Sa nu va afisati, da? Ce ti-am zis eu? Ca te duci sa te dai in spectacol si sa te intrebe lumea:, cum l-au intrebat pe nu stiu cine de ceasul pe care il poarta in emisiune", suna reprosul sotiei."Am zis eu ceva de Polo vreodata? Nu. Am zis eu ceva de Passat vreodata? Nu. Am iubit Touaregul? Da. Am... Nu mi-a placut Mitsubishi. Ti-am spus ca nu-mi place ca masina. Dupa aceea, dupa ce l-ai luat, am zis, ce am zis? ... Sa trecem peste Mitsubishi. Ce a urmat? Am zis ceva cand ai luat ML-ul? Nu. Am zis ceva cand ai luat E-ul? Nu. Nu poti sa-mi reprosezi, ca incercam sa te aduc cu picioarele pe pamant", se vaita Cristina Dumitru."Si la cat de desteapta erai, puteai sa-mi spui:", ii replica directorul.Femeia era nemultumita ca sotul sau devenise extravagant prin luxul afisat, in timp ce Dumitru se plangea ca facuse un adevarat imperiu imobiliar singur."Ce-ai facut tu cu toate casele pe care le-am luat? Nimic. De ce?... Care inchiriere, ca si tot ce s-a inchiriat le-am inchiriat eu. Eu le-am luat, eu le-am facut, eu le-am inchiriat", spunea Madalin.Cristina ii reprosa ca tot ce a facut a fost pentru bani: "Acum stai si le numeri pe toate de nu iti ajung degetele de la o mana. Si? Si imi spui ca era fabulos intre noi. Era .....!".