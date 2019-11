Doi politisti locali din Capitala, retinuti pentru ca au luat spaga de la soferi

Ziare.

In dosar mai este cercetat un al treilea politist local, insa acesta a fost lasat in libertate sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile."Din probele administrate pana in prezent a rezultat faptul ca, in perioada octombrie - decembrie 2018, inculpatii D.A. si C.G.I., politisti in cadrul Politiei Locale Sector 6, au primit sume de bani de la mai multi conducatori auto pentru a nu aplica masurile legale in legatura cu contraventiile comise de acestia la regimul circulatiei pe drumurile publice.La randul sau, inculpatul S.I.S, politist local in cadrul aceleiasi institutii, a primit in cursul lunii noiembrie 2018 o suma de bani de la un conducator auto pentru a nu aplica sanctiuni contraventionale fata de acesta", se arata intr-un comunicat al Parchetului Capitalei.Politistii D.A. si C.G.I. au fost dusi la Tribunalul Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Cercetarile au fost efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala Anticoruptie.