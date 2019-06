Dosarul coruptiei de la Universitatea "Petre Andrei" din Iasi: Rectorul a fost condamnat cu suspendare, prodecanul merge la inchisoare

Prodecanul, la inchisoare

Potrivit deciziei, Sorin Bocancea mai trebuie sa si frecventeze un program de reintegrare sociala stabilit de Serviciul de Probatiune.Decizia este definitiva. Condamnarea este data intr-un dosar in care erau implicati mai multi profesori de la Universitatea Petre Andrei din Iasi.In acelasi dosar, profesorul universitar Antonie Cristian Bocancea a fost condamnat la 1 an si 4 luni de inchisoare pentru fals material in inscrisuri oficiale si fals intelectual.Lectorul univ. dr. Mark Bucuci a fost condamnat la un an inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual.Cea mai mare pedeapsa a primit-o Dan Druga, avocat in cadrul Baroului Iasi si prodecan al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii "Petre Andrei", care a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita.Instanta i-a interzis mai multe drepturi lui Druga, pe o durata de 3 ani:- Dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice;- Dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;- Dreptul de a exercita functia de profesor sau vreo functie de conducere in invatamantul de stat sau particular.Potrivit rechizitoriului, cadrele didactice de la universitatea ieseana au intrat in atentia anchetatorilor si au fost trimise in judecata, dupa ce au fost reclamate de un fost student care nu a mai fost la cursuri din anul I de studii si care ar fi incercat sa ofere mita pentru promovarea direct in anul III de studii, cu toate ca nu a sustinut niciun examen.Prodecanul Dan Florin Druga ar fi pretins si primit 19.000 lei ca mita pentru a-l "promova" pe student, iar ceilalti inculpati s-au implicat in savarsirea sau ascunderea probelor vizand infractiunea respectiva.