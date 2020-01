Drumul de la catedra in penitenciar: Cum e motivata pedeapsa record de 8 ani de inchisoare primita de un decan care primea spaga de la studenti

I-au scazut pedeapsa cu 8 luni

Fostul decan al Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii Ovidius, profesor universitar doctor si colonel de armata in rezerva, Gheorghe Taralunga (63 de ani), a fost gasit vinovat de luare de mita in foma continuata, 11 acte materiale. Mai exact, acesta primea sume intre 200 si 600 de euro de la studenti pentru a-i promova la diferite examene, potrivit acuzatiilor DNA.Decizia este definitiva si a fost data saptamana aceasta de Curtea de Apel Constanta.In faza de fond a procesului, Tribunalul Constanta il condamnase pe Taralunga la o pedeapsa mai mare, de 8 ani si 8 luni de inchisoare pentru 11 infractiuni de luare de mita. Practic, in faza de apel, judecatorii au schimbat incadrarea din 11 infractiuni de luare de mita, intr-o singura infractiunie, dar in forma continuata.Potrivit minutei Curtii de Apel Constanta, judecatorii i-au interzis fostului decan mai multe drepturi in timpul executarii pedepsei: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a profesa la catedra.In acelasi dosar, un student grec, Evangelos Faloutsos (29 de ani), judecat pentru dare de mita, a primit o condamnare de doi ani de inchisoare cu suspendare. Instanta l-a obligat pe acesta sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate.Decizia de condamnare a fost data chiar daca, in faza de apel, magistratii au anulat interceptarile si filajele realizate cu suportul ofiterilor SRI, potrivit minutei, disponibile pe portalul instantelor. In timpul procesului, Taralunga nu a recunoscut acuzatiile aduse de procurori, sustinand ca este victima unei inscenari, potrivit motivarii date de Tribunalul Constanta in acest caz.Magistratii au tinut cont si de cariera universitara de exceptie a acestuia, dublata de "o activitate stiintifica prodigioasa."Pe de alta parte, Faloutsos a recunoscut tot. "A recunoscut faptele si a solicitat aplicarea procedurii simplificate, actul material fiind unul izolat si in acest context institutia suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere raspunde pe deplin exigentelor cauzei," explicau judecatorii.Tribunalul Constanta care a dat prima decizie in acest caz a aratat ca spagile in mediul universitar au ajuns un mod de existenta."Indiferent de cuantumul relativ modic al sumelor primite sau al sumei oferite se impune condamnarea fiecaruia dintre inculpati, intrucat infractiunile de coruptie au devenit un adevarat modus vivendi (in anumite medii, printre care si cel expus in detaliu in aceasta cauza, asa cum este mediul universitar", a motivat Tribunalul Constanta.Aceasta este cea mai mare condamnare data de instantele din Romania in cazul unui profesor universtar acuzat de coruptie. In general, condamnarile au fost cu suspendare, iar in cazurile in care s-a decis o pedeapsa cu executare, cei gasiti vinovati nu au primit mai mult de 4 ani de inchisoare.Unul dintre cele mai cunoscute cazuri, solutionate definitiv, este cel al fostului decan al Facultatii de Inginerie si Managementul Sistemelor Tehnologice din Universitatea Politehnica Bucuresti. Gheorghe Amza a fost condamnat, in 2015, la 4 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita in forma continuata. Faptele erau facute in calitate de presedinte al comisiei de bacalaureat de la Liceul Tehnologic "Ion Banescu" din Mangalia.O pedeapsa aproximativ egala a primit si fostul prodecan al Facultatii de Finante-Banci din ASE, Cosmin Serbanescu, care a fost condamnat definitiv, in mai 2015, la trei ani si sase luni de inchisoare, dupa ce a primit de la studenti intre 400 de lei si 400 de euro in schimbul unor lucrari de licenta gata facute si al unor note de promovare. Tribunalul il condamnase initial la 6 ani de inchisoare.Un alt caz celebru este al lui Ion Florin Frant, fostul decan al Facultatii de Stiinte Sociale din cadrul Universitatii "Eftimie Murgu" din Resita, acuzat ca a cerut unei studente, agent sub acoperire al DGA, favoruri sexuale, in schimbul promovarii unor examene. Profesorul a fost condamnat definitiv, in aprilie 2016, la doi ani de inchisoare.