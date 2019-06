Euronews: Cand coruptia din Romania incepe inainte de nastere. Victoriile recente sunt doar inceputul

Sanatatea unui nou nascut nu trebuie sa depinda de mita pe care mama e obligata sa o plateasca

De asemenea, romanii au aratat un sprijin puternic pentru referendumul organizat de presedintele Klaus Iohannis, care a avut drept scop oprirea Guvernului de la a da ordonante de urgenta care sa desfiinteze Legile anticoruptiei, astfel incat oficialii de rang inalt sa scape de inchisoare, scrie Bart Scheffers intr-un amplu editorial pe Euronews Aceste victorii au fost urmate, o zi mai tarziu, de o decizie a instantei supreme prin care liderul PSD Liviu Dragnea, considerat si cel mai puternic om din Romania, a fost condamnat definitiv la inchisoare Totusi, acesta este doar inceputul, pentru ca raman multe provocari pentru poporul roman, multe dintre ele fiind agravate de coruptie, comenteaza Bart Scheffers.Pentru a va oferi un exemplu al coruptiei din Romania, spune el, este suficient sa va uitati la femeile care incearca sa beneficieze de ingrijiri medicale. Daca vreti sa nasteti in Romania, va trebui, probabil, sa platiti pentru ingrijirea primita in maternitate. Si nu e vorba doar de o simpla mita. S-ar putea sa existe concurenta. Astfel, daca mita dumneavoastra nu este suficient de mare, altcineva, care va plati mai mult, va beneficia de ingrijirile medicale pe care le doreati.Daca veti masura costurile, veti observa ca uneori e mai rentabil sa alegeti sistemul privat de sanatate. Si tinand cont de faptul ca multi romani nu dispun de acesti bani - Romania are una dintre cele mai ridicate rate de saracie din Europa - acestia apeleaza la credit.Daca alegeti sa nasteti in sistemul de sanatate publica si nu platiti mita, riscati si sanatatea nou-nascutului, avertizeaza Bart Scheffers. Costurile socante la care se ridica mita in urma cu 10 ani exista si azi.Euronews face trimitere aici la povestea unei tinere mamici din Romania, relatata de New York Times , in urma cu 10 ani. Alina Lungu spunea atunci ca, in ciuda numeroaselor spagi date medicului ginecolog in timpul sarcinii, in momentul in care a trebuit sa nasca ea a fost lasata singura, timp de o ora, in camera ei. Apoi, un medic a venit si a constatat ca bebelusul avea cordonul ombilical infasurat in jurul gatului si era aproape sufocat. Copilul s-a nascut orb si surd."Medicii din Romania sunt atat de obisnuiti sa primeasca mita, incat acum trebuie platiti si mai mult pentru a primi putina atentie din partea lor", a spus ea.Astfel, spune editorialistul Euronews, nici in momentul de fata, daca nu aveti bani suficienti, nu vi se va oferi intregul pachet de servicii medicale. Si nu este normal ca o femeie din mediul rural sa suporte durerile nasterii pentru ca nu are bani sa plateasca anestezia, desi o doreste.Desi coruptia in domeniul asistentei medicale are un impact asupra tuturor, tinand cont de natura nevoilor de ingrijire a femeilor, acestea sunt mult mai afectate si sunt cele mai exploatate.Si toate acestea se intampla sub ochii Uniunii Europene. Ce trebuie facut?Asa cum de multe ori politicienii simt ca pot actiona cu impunitate, societatea civila trebuie sa aplice presiunea, considera Bart Scheffers. In Romania, organizatiile mici iau atitudine. Luati exemplul Funky Citizens. Fondatoarea ei, Elena Calistru, e curajoasa si tanara. Obiectivul ei este sa asigure femeilor accesul la informatiile de care au nevoie pentru a-si proteja drepturile.In unele cazuri, femeile nu stiu la ce servicii au dreptul, nu stiu ce sa ceara. "Daca nu stiti cum sa obtineti o informatie, puteti fi manipulat cu usurina", spune Elena Calistru.Accesul la informatii este esential, astfel ca pe Funky Citizens a fost creat un forum unde cetatenii pot spune cat dau mita in spitale.Iar Funky Citizens este doar una dintre numeroasele asociatii care doresc sa faca schimbari in Romania. Evolutiile de saptamana trecuta vor da curaj ONG-urilor din intreaga tara.Si Uniunea Europeana se concentreaza asupra coruptiei la nivel inalt din Romania. Au fost multe dezbateri si discutii in legatura cu sustinerea fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru a deveni procuror sef european.Totodata, in luna mai, Comisia Europeana a amenintat cu o actiune legala impotriva Romaniei , daca Guvernul nu ia masuri pentru a proteja statul de drept.Intr-o scrisoare adresata oficialilor romani, prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, a dat numeroase exemple prin care statul de drept este amenintat. Avertizarile CE sunt importante, pentru ca pun Romania in acelasi "club dubios" cu Polonia si Ungaria.Desi atentia asupra acestor aspecte este vitala, alegerea lui Kovesi ca procuror sef european nu va schimba viata femeilor din Romania, care sunt afectate de coruptie, prea curand. Ele vor sa stie ca primesc asistenta medicala de care au dreptul si ca micutii pe care ii vor aduce pe lume se nasc sanatosi.Presedintia romana a Consiliului UE se incheie la finalul lunii iunie. Pe masura ce lumina reflectoarelor se va indeparta de Romania, tuturor celor care impartasesc dorinta acestor femei de a le oferi o viata sanatoasa le va reveni sarcina de a combate coruptia.Sanatatea unui nou nascut nu ar trebui sa fie determinata de mita pe care mama lui e obligata sa o plateasca.