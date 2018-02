Financial Times: Luptele anti-DNA din Romania arata limitele influentei Uniunii Europene

Aluzii diplomatice de la Bruxelles, in discursul lui Juncker

Criza de la Bucuresti scoate la suprafata slabiciunile UE

O lupta care scoate la iveala si vulnerabilitati ale Uniunii Europene, mai scrie cotidianul britanic.Cotidianul britanic isi incepe analiza cu cateva detalii din contextul romanesc al luptei anticoruptie. Cazul lui Radu Mazare nu putea lipsi, iar amanuntele picante le-au atras atentia britanicilor."Radu Mazare este un fost primar roman, care a aparut pe coperta Playboy si a starnit indignare purtand o uniforma nazista la o prezentare de moda. Acum, fostul oficial roman de la malul Marii Negre, confruntat cu acuzatii de coruptie, s-a refugiat in Madagascar, de unde a transmis ca se va intoarce doar daca va avea parte de un proces corect", scrie FT, in introducere. Procesul lui este doar o parte a razboiului care a escaladat, dus impotriva coruptiei din Romania, care a implicat multi politicieni si chiar Comisia Europeana."Laura Codruta Kovesi, seful anticoruptiei din tara, este sub presiune; sustinatorii ei se tem ca va fi indepartata din functie, ca parte a revizuirii pe care Guvernul o face sistemului de justitie. Acest lucru a declansat proteste de strada si a aratat limitele mecanismelor de control ale Uniunii Europene asupra Romaniei, de la integrarea din 2007", se arata in articolul semnat de Michael Peel.Bucurestiul, aminteste textul, face parte din grupul capitalelor europene, alaturi de Varsovia si Budapesta, care a intrat in disputa cu Comisia Europeana, pe tema domniei legii."Este contextul politic", a spus Cristian Ghinea, parlamentar si vicepresedinte al unui nou partid tehnocratic de centru-dreapta. "Il vedem pe Orban, vedem Polonia - intelegem astfel ca Uniunea Europeana nu are o parghie reala, pentru a-i ameninta pe acesti baieti".Urmatoarea etapa care ar putea dinamita batalia din Romania este publicarea, asteptata pentru joi, a raportului comandat de Guvern asupra activitatii Laurei Codruta Kovesi la conducerea DNA, scriu britanicii.Procurorul-sef este citat in articol, atunci cand spune ca succesul DNA in a obtine zeci de condamnari ale oficialilor, incluzand aici ministri, fosti ministri si chiar prim-ministri, a provocat un "asalt real" si o "campanie de denigrare", instrumentate de oameni de afaceri si politicieni care vor sa submineze institutia.nu ignora nici declaratiile insinuante ale presedintelui Comisiei Europene la adresa situatiei de la Bucuresti, de miercuri seara. Jean-Claude Juncker a facut cateva "aluzii diplomatice" la aceasta situatie controversata, scriu jurnalistii britanici, in timpul vizitei pe care premierul Viorica Dancila, al treilea prim-ministru roman intr-un an, a facut-o la Bruxelles.Intrebat dedespre temerile in privinta destinului Directiei Nationale Anticoruptie, Juncker a spus: "Urmarim indeaproape toate lucrurile care, sa spunem pe un ton neutru, trebuie sa fie urmarite".Cotidianul britanic reia intreg contextul de la Bucuresti, incepand cu primele incercari ale puterii de la Bucuresti de a modifica Legile Justitiei: Cand Guvernul a incercat sa dezincrimineze abuzul in serviciu acum un an, cele mai mari proteste de strada de la caderea comunismului in 1989 l-au fortat sa dea inapoi, scriu jurnalistii, care precizeaza ca acum autoritatile fac presiune pentru noi propuneri.Luna trecuta, mii de oameni au protestat fata de modificarile pe care Puterea vrea sa le aduca Justitiei, in vreme ce Juncker si Frans Timmermans si-au exprimat, de asemenea, ingrijorarea, mai scriea vorbit cu Aurelia Enache, din Cojasca. "Ne uitam la stiri cat de mult putem", spune femeia, care lucreaza intr-un magazin dintr-un sat aflat la 50 de kilometri de Bucuresti, care se declara un luptator contra coruptiei. "Dar poate ca opinia noastra nu conteaza", a adaugat aceasta.In centrul controversei este Liviu Dragnea, aminteste, presedintele Partidului Social-Democrat, vazut drept arhitectul acestei reevaluari a sistemului judiciar. Acesta a negat acuzatiile care i se aduc in cateva cazuri penale, inclusiv unul care implica 21 de milioane din fondurile UE, deschis anul trecut, dupa ce procurorii anticoruptie au primit informatii de la OLAF.Dragnea se raporteaza la institutiile europene deopotriva ca la niste aliati si dusmani: avocatul lui a spus ca planuieste sa atace la Curtea Europeana de Justitie o condamnare pe care o are in Romania pentru fraude electorale.Criza de la Bucuresti este mai relevanta, daca ne uitam la context.aminteste ca Romania, alaturi de Bulgaria, este monitorizata in mod special, in ceea ce priveste progresele pe care le face in lupta contra coruptiei."Toata situatia arata si cat de vulnerabile sunt mecanismele pe care Uniunea Europeana le are, pentru a sanctiona derapajele de la domnia legii si de la valorile comune. Monitorizarea UE include publicarea unui raport anual, dar procesului ii lipsesc sanctiunile", este una dintre tezele analizei.Serban Nicolae, lider al PSD, este si el citat in articol, acuzand ca aceste critici venite de la varful Comisiei Europene sunt o amenintare pentru Parlamentul roman si, ca atare, pentru popor."Niciodata in lumea democratica nu ar trebui ca un asemenea organism sa vorbeasca pe un asemenea ton impotriva unui Parlament, pentru ca Parlamentul reprezinta vointa poporului". "Asa ca suntem reprezentantii poporului roman, buni sau rai", a spus acesta pentru, intr-un interviu acordat in Palatul Parlamentului, despre care cotidianul britanic aminteste ca a fost construit de Nicolae Ceausescu.Eficienta masinariei electorale a PSD a fost amplificata de marea deziluzie in sistemul politic, mai scriu britanicii, amintind de rezultatele ultimului scrutin din Romania.