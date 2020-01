Fostul decan al Facultatii de Farmacie din Constanta, condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare pentru mita

Ziare.

In acelasi dosar, studentul Evangelos Faloutsos a fost condamnat in prima instanta la doi ani de inchisoare cu suspendare."In baza art. 421, pct. 1, lit. b CPP, Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul inculpat Faloutsos Evangelos impotriva sentintei penale nr. 78/21.02.2017 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 1081/118/2015. (...) Condamna pe inculpatul Taralunga Gheorghe la pedeapsa inchisorii de 8 (opt) ani pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata (11 acte materiale). In baza art. 66, alin. 1, lit. a, lit. b si lit. g CP, Interzice inculpatului Taralunga Gheorghe drepturile prevazute de art. 66, alin. 1, lit. a, lit. b si lit. g CP - constand in dreptul de a profesa ca si cadru didactic - pe o perioada de 5 ani cu titlu de pedeapsa complementara. (...) Definitiva", este sentinta pe scurt pronuntata de judecatorii Curtii de Apel Constanta.Conform procurorilor DNA - Serviciul Teritorial Constanta, in ianuarie 2015, inculpatul Taralunga, in calitate de profesor universitar doctor la Facultatea de Farmacie din cadrul Universitatii "Ovidius" Constanta, "a primit de la zece studenti sume cuprinse intre 200 si 600 de euro, pentru a-i promova, in conditii nelegale, la diferite examene".La sfarsitul aceleiasi luni, "pentru acelasi motiv, inculpatul Faloutsos Evangelos i-a oferit inculpatului Taralunga Gheorghe suma de 200 de euro", potrivit anchetatorilor, fiind totodata organizata actiunea de prindere in flagrant.