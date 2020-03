Fostul presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost eliberat dupa ce a efectuat jumatate din pedeapsa pentru coruptie

Ziare.

Potrivit Judecatoriei Baia Mare, intervalul cuprins intre data eliberarii conditionate si data implinirii duratei pedepsei, 14.08.2022, constituie termen de supraveghere pentru condamnat."Instanta admite cererea de liberare conditionata formulata de condamnatul Horea Dorin Uioreanu, detinut in Penitenciarul Baia Mare in executarea pedepsei de 5 ani si 10 luni inchisoare, aplicata prin Sentinta penala nr. 173/2016 a Tribunalului Cluj si dispune liberarea conditionata a condamnatului de sub puterea mandatului de executare a pedepsei nr. 204/2016/2018, emis de Tribunalul Cluj. Intervalul cuprins intre data liberarii conditionate si data implinirii duratei pedepsei (14.08.2022), constituie termen de supraveghere pentru condamnat", se arata in decizia Judecatoriei Baia Mare.Judecatorii i-au atras atentia lui Uioreanu ca pe durata termenului de supraveghere trebuie sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Cluj, sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile si sa comunice schimbarea locului de munca.Horea Uioreanu a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca a fost eliberat conditionat, miercuri, din Penitenciarul Baia Mare si in cursul serii a ajuns acasa, la Cluj-Napoca."A fost o decizie a Judecatoriei Baia Mare din 27 februarie prin care s-a dispus liberarea mea conditionata, iar procurorii nu au mai depus recurs", a spus acesta.Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat in ianuarie 2018 de Curtea de Apel Cluj pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani. El a fost incarcerat atunci in Penitenciarul Gherla, iar in 5 aprilie 2019 a fost transferat la Penitenciarul Baia Mare.