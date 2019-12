Fostul sef al Fiscului Serban Pop, trimis in judecata pentru o spaga de 2,5 milioane de euro

DNA: A pretins 5 milioane de euro

Serban Pop a ocupat functia de presedinte al ANAF in perioada 2012-2013. El a mai fost implicat si in alte dosare penale, alaturi de fosta sefa DIICOT, Alina Bica, sau mogulul Dan Voiculescu.In 2018, fostul sef al Fiscului a fost dat in urmarire internationala si prins in Italia, intr-un dosar in care era condamnat la 5 ani de inchisoare.Potrivit procurorilor, Pop este acuzat ca ar fi pretins acesti bani in perioada in care ocupa functia de vicepresedinte al ANAF, 31 ianuarie - 23 decembrie 2008.Atunci, el ar fi pretins de la un om de afaceri 5.000.000 de euro, din care ar fi primit in 4 transe, in conturile unor companii offshore pe care le controla prin interpusi, suma de 2,5 milioane de euro."Banii ar fi fost primiti de inculpat, in perioada 8 septembrie - 23 decembrie 2008, in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu, respectiv aprobarea unei solutii fiscale individuale anticipate (act administrativ) legata de o tranzactie incheiata intre compania omului de afaceri si o societate de stat si a urgentarii restituirii, catre firma omului de afaceri, a sumei de 228.259.140 lei cu titlu de TVA," acuza DNA.Dupa primirea sumei aferente rambursarii, aproximativ jumatate din banii incasati de firma omului de afaceri ar fi fost transferati intr-un cont deschis la o banca din Ungaria, iar de aici catre doua firme offshore controlate de acelasi om de afaceri."De acolo, 2.500.000 de euro au fost transferati mai departe, in conturile unor firme offshore din Cipru controlate de inculpat, prin intermediar," precizeaza DNA.In vederea confiscarii speciale a sumei de 2,5 milioane de euro, DNA a dispus sechestru asigurator asupra bunurilor imobile detinute de Serban Pop, precum si poprirea asupra sumelor de bani prezente si viitoare aflate in conturile deschise pe numele acestuia, pana la concurenta sumei de 2,5 milioane de euro.Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucuresti cu solicitarea de mentinere a masurilor asiguratorii.I.S.