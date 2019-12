Marea coruptie este noul comunism. In Romania avem o coruptie de tip rusesc, nu occidental Interviu

Care sunt solutiile, ce putem face? Constatam inrautatirea situatiei din Romania, de la an la an.

O ultima intrebare, pentru ca vorbeati despre contaminarea regiunii sub influenta Rusiei: Puteti sa ne explicati cum a coborat Romania sub Bulgaria, de exemplu in rapoartele MCV pe Justitie? Dar nu numai, la ei ministrul Justitiei si-a dat recent demisia de onoare, dupa ce a fost implicat intr-un scandal cu afaceri imobiliare, la noi nici nu se pune problema de asa ceva. Cum au trecut bulgarii in fata noastra?