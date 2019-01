Milionarul Puiu Popoviciu contesta sechestrele puse in dosarul Baneasa pe cele 224 de hectare din nordul Capitalei

Terenurile, inapoi

Decizia vine dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis ca terenurile sa reintre in proprietatea statului roman si a extins sechetrele asiguratorii pana la restituirea integrala a imobilelor.Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv in 2017 la 7 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita si este in acest moment la Londra.Procesul a fost deschis la Inalta Curte pe 4 ianuarie si are primul termen pe 10 ianuarie. Cei care contesta sechetrele, potrivit site-ului instantei, sunt:, om de afaceri;, fost rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti;, fost secretar stiintific al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti;SA;SA;SRL.La sfarsitul anului trecut, Curtea de Apel Bucuresti a mentinut si extins sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile apartinand lui Puiu Popoviciu, Andrei-Mihai Bejenaru, Ioan-Niculae Alecu, Stefan Diaconescu, dar si cele apartinand societatilor Baneasa Investments SA, Baneasa Bussines&Tehnology Park SA si Baneasa Rezidential SRL, pana la restituirea integrala a terenului in suprafata de 224,6 hectare si a constructiilor - sediul Biroului Notarului Public "Basescu Ioana", precum si a sumei de 1.418.646 lei.Decizia a fost data intr-un dosar in care Curtea de Apel a solutionat latura civila a dosarului Baneasa, in care Popoviciu a fost condamnat definitiv in anul 2017.Conform deciziei instantei, statul roman reintra in posesia a 224,6 hectare teren si constructii din nordul Bucurestiului, printre care si sediul Biroului notarial detinut de Ioana Basescu, fiica lui Traian Basescu."Admite actiunea civila exercitata de statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice. Constata ca imobilul compus din teren, in suprafata de 224,6 hectare, si constructii (sediul Biroului Notarului Public- cladire de patrimoniu) este proprietatea publica a statului roman dobandit in temeiul legii promulgata prin Inaltul Decret Regal nr. 2746 din data de 31 iulie 1929, publicat in M.O. nr. 160, partea I, din data de 1 august 1929 si procesul verbal din 31 iulie 1929 (terenurile, in mod expres, au avut o anumita afectatiune direct legata de atributii in domeniul invatamantului superior agricol si de medicina veterinara, dar si de cercetare stiintifica) - conform contractului de donatie cu afectatiune incheiat intre statul roman si Maria Bibescu; terenul in cauza si cladirile aferente neputandu-se instraina, nici in tot, nici in parte, pentru orice destinatie ar fi - caracter stabilit in mod definitiv prin decizia penala nr. 266/A din data de 2 august 2017 pronuntata in dosarul nr. 9577/2/2012 a Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie", se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti.Instanta a dispus restituirea catre statul roman a suprafetei de teren de 224,6 hectare, situata in sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, sector 1, Bucuresti, cu urmatoarele vecinatati: la Est - comuna Pipera, la Sud - Aeroportul Baneasa si Aeroclubul Roman, la Vest - DN 1, la Nord - bd. Privighetorilor, si a constructiilor existente - cladire, plus anexe - sediul Biroului Notarului Public "Basescu Ioana".Judecatorii i-au obligat pe inculpatii Puiu Popoviciu, Ioan-Niculae Alecu, Andrei-Mihai Bejenaru, Stefan Diaconescu, in solidar cu partile responsabile civilmente - SC Baneasa Investments SA, SC Baneasa Bussines&Tehnology Park SA si SC Baneasa Rezidential SRL - la restituirea terenului de 224,6 hectare, precum si a contravalorii constructiilor demolate si existente initial pe terenul in cauza, in suma de 1.418.646 lei.CAB a constatat nulitatea absoluta a tuturor actelor incheiate cu privire la terenul de 224 ha si constructiile situate in sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, fiind dispusa desfiintarea totala a inscrisurilor care au dus la prejudicierea statului roman, prin aportarea in natura a terenului in suprafata de 224,6 hectare la capitalul social al SC Baneasa Investments SA.