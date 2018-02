O veste... buna? Romania a ramas la fel de corupta ca de obicei. Lumea din jur, in schimb, devine si mai corupta

Singurele tari membre ale UE care au punctaje mai mici decat Romania sunt Ungaria (45 de puncte) si Bulgaria (43 de puncte). La nivelul Uniunii Europene, media IPC este de 66 de puncte.

Raportul anual privind indicele de perceptie a coruptiei, elaborat de TI, realizeaza un clasament al gradului de coruptie in sectorul public asa cum este perceput de mediul de afaceri si de experti independenti din 180 de state incluse in analiza.Clasamentul este intocmit prin acordarea de puncte, de la 0 la 100, in care 0 inseamna "foarte corupt", iar 100 "deloc corupt".Pentru fiecare stat sunt utilizate intre trei si 16 surse diferite, metodologiile utilizate de acestea fiind revizuite de Transparency International pentru a se asigura ca ele indeplinesc standardele de calitate ale TI.Valoarea medie a IPC la nivel mondial este de 43 de puncte, la fel ca anul anterior.Topul statelor percepute ca fiindeste condus de Noua Zeelanda, cu 89 de puncte, si Danemarca, cu 88 de puncte, urmate de Finlanda, Norvegia si Elvetia, fiecare cu cate 85 de puncte.Este pentru prima data cand la varful ierarhiei se inregistreaza scoruri sub 90 de puncte, ceea ce arata odin clasament. In acest context,Potrivit Transparency International, in urmatorii ani in Romania, pe langa mijloacele de coercitie, va fi nevoie de o abordare sistematica a prevenirii coruptiei, de responsabilizare a factorilor decizionali si de o implicare mai solida a comunitatilor locale."Pentru administratia publica este necesara accentuarea rolului preventiei, prin implementarea unor mecanisme transparente si eficiente pentru eliminarea vulnerabilitatilor la coruptie, pentru cheltuirea eficienta a fondurilor publice si cresterea integritatii la nivelul institutiilor publice.Avand in vedere ca sectorul privat joaca un rol cheie in modelarea felului in care societatea raspunde fenomenului coruptiei, iar un mediu de afaceri integru si transparent poate contribui decisiv la dezvoltarea Romaniei, consideram ca in sectorul privat este nevoie de o imbunatatire a mecanismelor de conformitate si integritate, in scopul asigurarii competitivitatii economice", releva comunicatul citat.In acest context, Transparency International Romania prezinta cateva propuneri in atentia guvernantilor, a administratiei publice locale si a mediului de afaceri.O prima propunere se refera la modernizarea standardelor de buna guvernanta locala, prinlocale. Un sistem functional de acest fel poate avea un rol important in scopul consolidarii integritatii locale, implicit in prevenirea coruptiei. Proiectul vizeaza toate persoanele implicate in dezvoltarea comunitatii locale, de la primar si consilieri locali la oameni de afaceri, ONG-uri si simpli cetateni.O alta propunere vizeaza consolidarea si dezvoltarea sistemului de, precum si identificarea si implementarea valorilor de natura etica si deontologica necesare pentru asigurarea functionarii eficiente a organizatiei, a bunei guvernante si a cresterii capitalului de incredere al partilor interesate in brandul organizatiei.Aceste propuneri sunt in concordanta cu obiectivul general 3 - Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sectoare si domenii de activitate prioritare - din Strategia Nationala Anticoruptie pentru perioada 2016-2020.