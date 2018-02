Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat pentru coruptie, dat in urmarire internationala

Ziare.

Bene a fost dat in urmarire de politisti in 31 ianuarie intrucat nu a putut fi gasit la domiciliu pentru a fi incarcerat in Penitenciarul Gherla, avocatul sau sustinand atunci ca omul de afaceri este plecat in concediu, acesta neputand preciza daca este in tara sau in strainatate.Ioan Bene conduce mai multe firme care au derulat proiecte cu Consiliul Judetean Cluj, printre care cel de construire a noii piste de 3.500 de metri a Aeroportului International "Avram Iancu" Cluj. Acesta are in derulare si proiecte imobiliare, dar este si cumparatorul fostului hotel "Continental" din centrul Clujului, pe care voia sa il reabiliteze.Omul de afaceri mai este cercetat si intr-un alt dosar de catre procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.Horea Uioreanu a fost retinut de procurorii DNA in 28 mai 2014 pentru cinci infractiuni de luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, si, ulterior, arestat preventiv pe 29 de zile, alaturi de oamenii de afaceri Ioan Bene si Vasile Pogacean.Potrivit procurorilor anticoruptie, Uioreanu "a pretins de la inculpatul Ioan Bene suma totala de 300.000 lei, din care in perioada octombrie 2012 - martie 2014, in mod repetat, a primit in sapte transe suma totala de 278.000 lei pentru ca, in exercitarea functiei sale, sa directioneze alocari bugetare din bugetul CJ Cluj nemijlocit in vederea platii contractelor derulate de SCC Napoca SA detinuta de inculpatul Ioan Bene".Pe 31 ianuarie 2018, Horia Uioreanu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare de catre magistratii de la Curtea de Apel Cluj, decizia fiind definitiva.