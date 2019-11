Patroana unei importante firme de mezeluri, condamnata la 4 ani de inchisoare pentru spaga si frauda cu fonduri europene

Acuzatiile DNA

Compania Vascar, detinuta de familia Ciuburciu, a fost infiintata in anul 1991, prin preluarea activelor fostei "Industrii a carnii" Vaslui. Vascar este o firma importanta in industria conservelor si preparatelor din carne, activand in principal in zona Moldovei.Potrivit deciziei instantei, Gabriela Ciuburciu a primit doi ani de inchisoare pentru, trei ani pentru savarsirea infractiunii de, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat, si doi ani pentru. Pedepsele au fost contopite, iar Gabriela Ciuburciu va executa 4 ani si 4 luni de inchisoare.De asemenea, judecatorii i-au interzis acesteia sa mai ocupe o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale pe o perioada de doi ani, dupa ce iese din inchisoare.In acelasi dosar, au fost achitati Cristian Stefan Mihaescu (reprezentant legal al mai multor societati comerciale) si Iuliu Cepoi (actionar si fost director comercial al SC Vascar SA, actionar unic la SC Plastics SRL Vaslui), fiind incetat procesul penal impotriva lui Mircea Moraru (fost angajat al SC Plastics SRL), ca urmare a decesului acestuia.Pe latura civila, judecatorii au dispus ca Gabriela Ciuburciu sa plateasca in solidar cu firma Vascar suma de 6.006.298 lei catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, in raport de sumele de bani obtinute pe nedrept in relatiile cu societatile Zilli&Bellini SRL Parma Italia, Rudolf Kissinger GMBH Germania, Laska Laden Schlachtauseinrichtungen und Kuehlanlagen GMBH Linz Austria, Matilux SA Luxemburg si SC Panini SRL Maranello Italia.Totodata, magistratii au dispus confiscarea sumei de 98.100 de euro, primita cu titlu de mita de catre Gabriela Ciuburciu.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Potrivit DNA, in cursul anului 2006, SC Vascar SA, societate comerciala cu obiect de activitate fabricarea produselor din carne, a devenit beneficiara unor fonduri europene acordate prin programul SAPARD in vederea punerii in practica a unui proiect ce vizeaza modernizarea unei fabrici de produse din carne.In acest context, in perioada noiembrie - decembrie 2005, Gabriela Ciuburciu, in calitate de asociat si director general al SC Vascar SA si responsabil legal al proiectului, a solicitat reprezentantilor unei societati comerciale din Italia sa mareasca pretul unei linii de fabricare a conservelor cu 20% si sa ii remita acest procent cu titlu de mita pentru ca, in cadrul procedurii de selectie a ofertelor, sa atribuie acestei firme contractul de achizitie a liniei de fabricare.Din suma pretinsa, in lunile iunie-septembrie 2006, Gabriela Ciuburciu a primit 175.600 de euro, in mai multe transe, din care 77.500 de euro prin intermediul lui Dan Eugen Dorneanu si 98.100 de euro in contul bancar al unei societati comerciale controlate de ea.De asemenea, Gabriela Ciuburciu a pretins si primit de la reprezentantii unei alte societati comerciale italiene suma de 9.950 de euro pentru a atribui si a incheia contractul de achizitie a unor utilaje pentru tratament termic.Conform DNA, pentru a crea aparenta de legalitate a primirii acestor sume si pentru a-i ascunde adevarata provenienta, Gabriela Ciuburciu a intocmit mai multe documente reprezentand pretinse contracte si alte documente justificative, incheiate cu firmele care au beneficiat de contractele de achizitii.Procurorii sustin ca, pentru a obtine in mod injust suma totala de 4.525.551 de lei (echivalentul a aproximativ 1,4 milioane de euro calculat la cursul din perioada efectuarii platilor) provenita din fonduri SAPARD si din bugetul national, Gabriela Ciuburciu a prezentat Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) mai multe documente si declaratii false si inexacte de natura sa creeze aparenta de legalitate a platilor efectuate in cadrul proiectului (oferte false, declaratii pe propria raspundere, contracte).Potrivit DNA, Gabriela Ciuburciu a fost ajutata de Cristian Stefan Mihaescu, care i-a pus la dispozitie mai multe oferte false in cadrul procedurilor de achizitie derulate in proiect, precum si de Dan Eugen Dorneanu, care a contribuit la intocmirea si prezentarea unor documente ce atestau aspecte neconforme realitatii, ajutand-o totodata pe inculpata sa ascunda provenienta unor sume de bani si sa primeasca, in numerar, doua transe totalizand 77.500 euro din suma solicitata cu titlu de mita.Totodata, in cadrul aceluiasi proiect, Iuliu Cepoi si Mircea Moraru au ajutat-o pe Gabriela Ciuburciu sa prezinte la APDRP documente si declaratii false (oferte, contracte, facturi, situatii de lucrari), care atestau in mod nereal ca firma lui Iuliu Cepoi, SC Plastics SRL, ar fi executat lucrari de constructii si instalatii.