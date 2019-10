Politist din Bucuresti, arestat la domiciliu pentru luare de mita

Ziare.

Dosarul a fost instrumentat de lucratorii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti."In fapt, in luna iulie 2019, s-a constituit dosar penal la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, urmare a unei sesizari a DGPMB, prin care se semnala faptul ca, in data de 26.06.2019, agentul de politie a oprit in trafic un autovehicul pentru verificari, constatand ca soferul acestuia nu detinea permis de conducere.Cu aceasta ocazie, conducatorul autovehiculului si celalalt pasager i-au remis politistului suma de 1.200 de lei in scopul neintocmirii actelor de constatare a infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere", a transmis, joi, Directia Generala Anticoruptie.In cauza se fac cercetari si fata de cele doua persoane din autovehicul, in calitate de suspecti, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si conducere a unui vehicul fara permis de conducere, respectiv pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si incredintarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere unei persoane despre care stie ca nu poseda permis de conducere.In data de 1 octombrie, inculpatul a fost retinut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat Tribunalului Bucuresti care a dispus arestarea preventiva la domiciliu pentru o perioada de 30 de zile.