Post-coruptia: de la Viorel Hrebenciuc si Adrian Nastase la interlopul de curte noua

Noua clasa interlopa nu vrea sa salveze aparentele binelui

Ziare.

com

Exista in filmele cu mafiotii de curte veche acele momente in care ii vezi pe acestia trecand de la scenele in care colecteaza taxele de protectie sau isi executa un rival la scenele in care doneaza bani pentru cauze umanitare, cultiva flori, au grija de comunitate si se asigura ca toti copiii din cartierul lor pot merge la scoala.Acum cativa ani doar, imi aminteste o prietena, Yakuza, organizatie mafiota din Japonia, a ajutat sinistratii, dupa explozia de la Fukushima.E un paradox pe care, in forma lui pura, il descrie cel mai bine Vasili Grossman: tortionarul de temnita comunista, sinistru si ingrozitor in ceea ce face in afara spatiului personal, la "job", dar uman si tandru cu ai lui. Seara, dupa o zi poate nu tocmai usoara la serviciu, de vreme ce a administrat raul, tortionarul nostru vine acasa, ii citeste copilului o poveste, poate asculta putina muzica buna.Dintre toate, tocmai insotirea asta de bine si rau in acelasi om, de lichea si omenos, tocmai asta e cel mai infricosator si angoasant.Poate fi un om rau unul in care sa ne in credem si in mainile caruia sa ne punem viata?Asta se vor fi intrebat si politistii din Caracal, atunci cand, neputinciosi si neprofesionisti, iritati de faptul ca nu stiu sa deschida aplicatia 112, pentru a sti unde e sechestarat copilul care i-a sunat plangand, au chemat in ajutor interlopii din oras.Si interlopii - clanurile Oaca, Vaca si Codita - s-au pus in miscare, au incercat sa se sape reciproc, sa isi rada unul in nasul celuilalt, dar macar intr-o doara poate au verificat daca vreunul de-al lor poate fi vinovat de rapirea Alexandrei.A spus-o zilele astea unul dintre sefii de clan, acela care nu se ocupa cu mici infractiuni, ci care stie sa dozeze si influenta politica, si straturile de flori pe care le sadeste in parcul orasului, cu sau fara placuta care sa-i poarte numele:Sigur, nu e nimic in neregula ca Politia sa obtina informatii de oriunde poate, atunci cand in joc e viata unei fete de 15 ani, careia i se vor intampla multe rele, i se va face rau si poate chiar va fi ucisa, daca nu o vor gasi.Astazi, stim ca nu au gasit-o nici in doua minute "domnisoara" si nici in 19 ore.Nici Politia, nici interlopii.Prima a asteptat un mandat de care nu avea nevoie. Cei din urma, cei care, macar etimologic, pot intra fraudulos in spatiile altora sau aflate in blocada, au jubilat la gandul ca, iata, au un nou ascendent asupra autoritatii statului, pe care il vor juca, pentru ca in spatiul public informatia ca politistii au cerut informatii de la interlopi - dandu-le, la randul lor, informatii din caz - nu a ajuns intamplator.In 30 de ani, raul din Romania s-a degradat si isi scoate la suprafata putreziciunile.Marii corupti, cei de felul lui Viorel Hrebenciuc si Adrian Nastase, condamnat de doua ori la inchisoare cu executare, au iesit din prim-plan, asteptandu-si reinventarea socio-culturala si mizand pe memoria sociala indulgenta a romanilor.Locul aparent lasat liber a fost imediat uzurpat de interlopii care apar la televizor, cu o biblioteca in fundal, conjuga impecabil si apasat verbele si scot la iveala cangrenele unei tari care da Europei cele mai multe victime ale traficului de persoane.Felul in care acestia au urcat in ultimii ani pe scara puterii - clanuri si infractiuni au fost dintotdeauna -, infestand institutii ale statului e acelasi cu felul in care Liviu Dragnea a ajuns in postura de a dicta guvernarea in Romania.Spre deosebire de filme, insa, unde mafiotii au grija ca pe strada lor copiii sa mearga la scoala, noua clasa interlopa nu vrea sa salveze aparentele binelui si sa isi domoleasca constiinta si nu are grija comunitatii, daca drogurile si fetele s-ar vinde mai bine chiar acolo, pe strada lor.Atunci cand Viorica Dancila a anuntat ca prea multa anticoruptie ne-a facut sa nu vedem criminalii dintre noi, ar fi putut sa aiba dreptate, daca intentia ei nu ar fi fost aceea de a catara o tema de partid pe moartea Alexandrei.In fond, realitatea frusta a Romaniei de la Caracal ne arata ca traim intr-o epoca a post-coruptiei, in care statul e diluat pana la non-existenta.Mostenitorii directi ai resurselor PCR si ale Securitatii au disparut usor din prim-plan, dar subteranele puterii au fost ocupate de interlopii care vorbesc pe WhatsApp cu Politia, asa cum institutiile statului au fost confiscate de impostori carora putini le mai pot deslusi traseul spre putere.Impreuna, acestia au condamnat-o pe Alexandra la moarte, dar e doar o chestiune de noroc daca astazi nu va mai muri cineva, pentru ca statul nu mai are autoritatate si, asa cum denunta Nicolae Iorga, oameni.De fapt, in fiecare zi a Romaniei moare cineva in spital, din lipsa unui tratament care i-ar fi putut salva viata in orice alt stat european, un copil este batut si abuzat fizic sau emotional, o femeie este victima a violentei domestice si ambulanta nu ajunge in satul unde urmele statului au disparut demult si nimeni nu a aflat, pentru ca si o moartea are nevoie de pile in Romania.