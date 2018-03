Premiera in Justitie: Mai multe licente universitare in Medicina, obtinute prin spaga, au fost anulate

Acuzatiile procurorilor

Hotararea a fost luata in cazul profesoarei Ramona Gligor, care este si medic primar la laboratorul de analize al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad. Ramona Gligor a incheiat cu procurorii din Parchetul General un acord de recunoastere a vinovatiei pentru infractiunea de luare de mita in forma continuata.Ea a fost de acord sa fie condamnata la 3 ani de inchisoare cu executare si sa execute 60 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii. Instanta a mai decis confiscarea de la Ramona Gligor a sumei de 5.450 euro, din care suma de 4.950 euro era deja pusa intr-un cont sechestrat de procurori. Tribunalul Arad a admis marti acest acord., magistratii au mai dispus anularea a noua lucrari de licenta, in cazul unor studenti care au fost cercetati ca i-au dat mita profesoarei: "Modificari biochimice in hepatite"- sustinuta de Jamaal Assadi, "Modificari biochimice in pancreatita acuta"- sustinuta de Liviu Ropan, "Diabetul zaharat si inflamatia"- sustinuta de Saleh Y Abo Elhad Abu, "Modificari de laborator in sindromul metabolic"- sustinuta de Hafez Sanela, "Modificari de laborator in hepatita cu virus B"- sustinuta de Jalal Taha, "Infarctul miocardic"- depus de Khattab Haib, "Modificari biochimice in glomerulonefrita"- sustinuta de Mahmoud Khatib, "Modificari ale metabolismului fierului in bolile renale cronice"- sustinuta de Ramadan Khatib, "Modificari ale metabolismului fosfocalcic in insuficienta renala cronica" -sustinuta de Abu Abid Amir.Tribunalul Arad a mers mai departe cu decizia si a stabilit anularea adeverintelor de absolvire eliberate pentru studenti, ca o consecinta a anularii lucrarilor de licenta si nepromovarii astfel a examenului de absolvire: Jalal Taha, Mahmoud Khatib, Ramadan Khatib, Liviu Ropan si Hafez Sanela.Ancheta in acest caz a izbucnit anul trecut, atunci cand procurorii din Parchetul General au facut 106 perchezitii domiciliare, in urma carora au fost ridicate sume de bani totalizand peste 350.000 de euro. Cazul a fost denumit "Diplome de licenta fara studii" si au fost vizati profesori si studenti de la universitatile "Vasile Goldis" si "Aurel Vlaicu" din Arad.Potrivit procurorilor, mai multe cadre didactice din cadrul celor doua institutii de invatamant au cerut si primit bani si bunuri cu ocazia organizarii si sustinerii de catre studenti a examenelor la diferite discipline (sustinute chiar in afara perioadei de examinare) si/sau cu ocazia sustinerii examenelor de licenta. Unii studenti straini, inscrisi la grupe ce urmeaza cursurile in limba romana, nu cunosc/ nu inteleg limba romana si, totusi, sunt promovati, in schimbul unor sume de bani, la toate examenele anuale, spun procurorii.Totodata, studentii cumparau direct de la profesori lucrari de licenta gata elaborate, in format electronic, inclusiv prezentari in format power point necesare sustinerii lucrarii in fata comisiei de examinare.