Primarul Brasovului, George Scripcaru, a fost achitat intr-un dosar de coruptie

"(...) dispune achitarea inculpatului Scripcaru George (...) pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (...), dispune achitarea aceluiasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de luare de mita (...), dispune achitarea aceluiasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de instigare la infractiunea de tentativa la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (...) Constata ca inculpatul a fost retinut 24 de ore in data de 29 iunie 2015 ", se arata in solutia instantei, pe portalul Ministerului Justitiei.In aceeasi cauza au fost judecati si achitati fostul viceprimar de la acea vreme Adina Durbaca - pentru instigare la tentativa de abuz in serviciu, Silviu Calin Pop - administratorul firmei care ar fi fost favorizata de Primaria Brasov, pentru complicitate la abuz in serviciu, uz de fals, dare de mita si spalare de bani, si mai multi functionari din Primarie, printre care Attila Radnoti, director al Directiei Tehnice - pentru abuz in serviciu si uz de fals si Liliana Horga, director executiv adjunct al Directiei Tehnice - pentru abuz in serviciu, uz de fals si tentativa de abuz in serviciu.Decizia poate fi atacata cu drept de apel in termen de 10 zile.Potrivit rechizitoriului procurorilor anticoruptie, in perioada 2010-2011, reprezentantii SC Cet SA si Tetkron SRL, societati avand ca unic asociat municipiul Brasov, ar fi incheiat contracte de vanzare-cumparare sau prestari servicii cu o firma privata care furniza energie termica, prin incalcarea normelor legale.Conform procurorilor, Scripcaru, in calitate de primar al municipiului, in baza unei intelegeri cu Silviu Pop, ar fi "actionat si determinat functionari din cadrul Primariei Brasov si angajati din cadrul SC Cet SA si SC Tetkron SRL sa-si exercite defectuos atributiile de serviciu, cu ocazia incheierii unor contracte/conventii cu firma lui Silviu Calin Pop, urmarind obtinerea, atat pentru sine, cat si pentru aceasta societate si persoanele care o administrau, a unor foloase necuvenite".