Primarul Brasovului, George Scripcaru, achitat intr-un dosar de coruptie

Primarul a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu, fiind acuzat ca l-a determinat pe directorul general al unei societati din subordine sa cumpere patru masini care au fost puse ulterior la dispozitia Primariei Brasov." (...) achita inculpatul Scripcaru George - sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, (...) achita inculpatul Scripcaru George - sub aspectul savarsirii infractiunii de participatie improprie la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul folos necuvenit, (...) lasa nesolutionata actiunea civila formulata de partea civila SC RATBV SA Brasov impotriva inculpatului Scripcaru George", se arata in solutia pe scurt, publicata pe portalul instantei.Celalalt inculpat in dosar a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu si la plata unor despagubiri civile catre SC RATBV SA BrasovSentinta nu este definitiva, fiind cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.Procurorii DNA Brasov au dispus, in data de 28 septembrie, punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile fata de primarul Brasovului, George Scripcaru, pentru abuz in serviciu, iar dosarul in care acesta a fost trimis in judecata a fost inregistrat la Tribunalul Brasov in 17 noiembrie 2016.Potrivit procurorilor DNA, Scripcaru si-a exercitat influenta, in anii 2007 - 2015, asupra directorului general al unei societati din subordinea Primariei municipiului Brasov si l-a determinat sa cumpere succesiv, pe parcursul celor noua ani, patru autoturisme care au fost puse ulterior la dispozitia Primariei Brasov, semnandu-se in acest sens mai multe contracte si acte aditionale.Procurorii au sustinut ca primarul a urmarit obtinerea unor foloase necuvenite pentru sine, constand in folosirea exclusiva a masinilor respective, fara sa fie nevoit sa achite costurile pentru intretinerea si utilizarea acestora.Procurorii au mai sustinut ca societatea respectiva a fost prejudiciata cu suma totala de peste 630.000 de lei, reprezentand valoarea masinilor achizitionate si cheltuielile suportate cu intretinerea si utilizarea acestora.