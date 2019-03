Raport SUA: Coruptia si agresiunile fortelor de ordine sunt principalele probleme in Romania

Ziare.

Autoritatile judiciare au actionat pentru inculparea si sanctionarea oficialilor care comit abuzuri, dar autoritatile au tergiversat procedurile in cazurile care implica abuzuri comise de fortele de ordine.Rezultatul a fost ca multe cazuri au fost finalizate prin achitare", arata Raportul Departamentului de Stat american privind Practicile in materie de Drepturile Omului in Romania in anul 2018."Conditiile din penitenciare ramane dure, iar spatiile pentru detentie sunt supraaglomerate, astfel ca nu intrunesc standardele internationale.", precizeaza raportul.Departamentul de Stat mentioneaza cazurile unor presupuse agresiuni ale fortelor de ordine asupra unor persoane de etnie rroma, subliniind ca au fost lansate anchete disciplinare.De asemenea, raportul constata ca au existat reclamatii formulate de organizatii pentru drepturi civice privind folosirea violentei de catre agenti ai Jandarmeriei pe 20 iunie 2018 impotriva unor manifestanti, iar un reporter german a fost retinut."Pe 10 august 2018, cel putin 15 jurnalisti au fost vizati de agresiuni fizice, verbale sau prin folosirea gazelor de catre jandarmi in timpul unor proteste majore anticoruptie si antiguvernamentale desfasurate in Bucuresti", precizeaza raportul.