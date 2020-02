Raportul de tara al Comisiei Europene: Coruptia continua sa fie o problema majora in Romania

Ziare.

"Coruptia continua sa fie o problema majora pentru mediul de afaceri din Romania. In timp ce guvernul sustine in prezent masurile de prevenire si sanctionare a coruptiei, Romania intampina dificultati importante in reluarea progreselor in lupta impotriva coruptiei, in urma daunelor produse in anii trecuti prin intermediul amendamentelor legislative si a presiunilor continue asupra institutiilor judiciare", arata raportul.Reforma din administratia publica stagneaza, dar au avut loc unele progrese in executia strategiei nationale de achizitii publice. In privinta procesului decizional si a calitatii si utilizarii eficiente a evaluarilor impactului reglementarilor progresele au fost putine.De asemenea, dezvoltarea unui cadru eficient pentru planificarea bugetara si strategica a stagnat."Birocratia si capacitatea insuficienta de a asigura servicii de calitate, inclusiv digitale, au un efect negativ asupra cetatenilor si afacerilor", subliniaza raportul, care arata ca eficienta achizitiilor publicile ramane o problema.Comisia Europeana semnaleaza totodata ca implementarea guvernantei corporative in companiile de stat nu a aratat un progres semnificativ. In 2018 a avut loc o inrautatire a performantelor financiare si operationale ale companiilor de stat, precum si in prima jumatate a anului 2019.Sectorul sanatatii nu este eficient nici in imbunatatirea accesabilitatii si nici in privinta sanatatii populatiei. Neasigurarea nevoilor medicale a crescut, existand difierente mari intre mediul urban si cel rural in ceea ce priveste asigurarea serviciilor medicale pentru categoriile de persoane cu venituri scazute si varstnici."Starea de sanatate a populatiei se mentine sub media Uniunii Europene, cheltuielile alocate sanatatii sunt scazute si concentrate pe ingrijirea pacientilor. Imbatranirea populatiei si migratia exercita presiuni tot mai mari asupra sustenabilitatii sistemului de sanatate", avertizeaza raportul CE.Inegalitatile regionale din Romania sunt printre cele mai ridicate din Uniunea Europeana, existand diferente semnificative intre regiuni in privinta investitiilor, productivitatii, competitivitatii si a ratei de angajare.Potrivit Comisiei, corectarea acestor diferente si prioritizarea investitiilor la nivel regional ar contribui la cresterea competitivitatii si la sustinerea cresterii, dezvoltarii si modernizarii pe termen lung.Probleme substantiale exista in continuare in privinta poluarii aerului, prevenirea schimbarilor climatice si adaptare. Emisiile de gaze cu efect de sera neacoperite de sistemul de tranzactionare din Uniunea Europeana vor fi in crestere, deviind de la tinta 2030.Reducerea emisiilor produse de transporturi, cladiri si agricultura va fi esentiala pentru atingerea acestei tinte, potrivit Comisiei, care da ca exemplu investitiile in tehnologii verzi si solutii sustenabile.In privinta performantelor macroeconomice, raportul noteaza ca economia Romaniei continua sa creasca, dar intr-un ritm mai lent."Cresterea reala a PIB a ramas solida in 2019, cu un ritm de 4,1%, sustinut de consumul privat, dar si de investitii. Deficitul bugetar a crescut semnificativ, alimentat de cheltuielile curente, la peste 3% din PIB in 2019, si se estimeaza ca avansul va continua in special din cauza majorarii cu 40% a pensiilor, programata pentru septembrie 2020.Un deficit bugetar mare si cresterea costurilor din cauza imbatranirii populatiei pot avea ca rezultat riscuri legate de sustenabilitatea fiscala, avertizeaza Comisia Europeana."In absenta unor reforme durabile, cresterea deficitului bugetar si de cont curent pun in pericol sustenabilitatea cresterii economice a Romaniei", arata raportul.Potrivit Comisiei, Romania a facut progrese limitate in respectarea recomandarilor incluse in raportul de tara al Comisiei Europene din 2019.Progrese substantiale au avut loc in asigurarea stabilitatii financiare si in soliditatea sectorului bancar.In alte domenii, precum viabilitatea pe termen lung a pilonului doi de pensii, intarirea compliantei fiscale si imbunatatirea calitatii si incluziunii educatiei, progresele au fost limitate.Riscurile pentru competitivitatea Romaniei sunt provocate de factori de costuri si non-costuri.Unele dintre cele mai mari riscuri pentru sectorul financiar, create de legislatia din decembrie 2018, au fost evitate, dar se mentin unele preocupari.Factorii demografici adversi si deficientele structurale existente necesita activarea fortei de munca si masuri de specializare.Saracia si inegalitatile se mentin ridicate, cu un acces limitat la servicii.Lipsa de predictibilitate a politicilor a continuat in 2019, dar au avut loc unele progrese in executia strategiei nationale de achizitii publice.Echitatea, incluziunea si calitatea educatiei raman provocari importante.